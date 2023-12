Jaworzno. Tragedia w kopalni Sobieski. Są wyniki sekcji zwłok

Do tragedii doszło pod koniec listopada. Media informowały wówczas, że był to najtragiczniejszy wypadek w górnictwie od 2022 roku.

6-osobowa brygada płukała rurociąg podsadzkowy w pochylni. Wtedy doszło do niekontrolowanego wypłynięcia wody, a rurociąg został rozerwany. – W Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie (woj. śląskie) w pokładzie 209 na poziomie 500 metrów nastąpił wypadek zbiorowy, w którym uczestniczyło 5 pracowników ZG Sobieski i 1 z firmy zewnętrznej – pojawił się komunikat spółki TAURON Wydobycie.



Wkrótce informowano o 4 osobach, które zginęły w wypadku. Spółka zapewniła, że ich rodziny, a także pozostali pracownicy otrzymają opiekę psychologiczną. Dodano, że wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmował się będzie m.in. Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, Państwowa Inspekcja Pracy i prokuratura.

Wyniki sekcji zwłok: wielonarządowe obrażenia ciała

PAP poinformował 4 grudnia, że znane są wstępne wyniki sekcji zwłok. Okazuje się, że górnicy mieli wielonarządowe obrażenia ciała, co doprowadziło do zgonu – co przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski. Redakcja agencji rządowej wyjaśnia ponadto, że prokuratura prowadzi postępowanie – ma ono na celu ustalenie, czy doszło do „sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach” – czytamy.

Prezydent Jaworzna Paweł Silbert postanowił ogłosić żałobę, która trwała od 29 listopada aż do soboty. W związku z tragedią, do której doszło 28 listopada, apelowano o „zrezygnowanie z głośnych zabaw i wydarzeń”. „W tym czasie flagi miejskie będą opuszczone do połowy masztu. Jestem w kontakcie z zarządem kopalni, wyraziliśmy gotowość do otoczenia rodzin dodatkową opieką” – czytamy na oficjalnej stronie Miasta Jaworzno.

Czytaj też:

Czerniki. Trzy noworodki znalezione pod podłogą. Pojawiły się nowe informacjeCzytaj też:

Pasażerowie 6 godzin czekali na pociąg. Tak zareagowali, gdy w końcu przyjechał