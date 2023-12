Atak nożem w szkole na Targówku. Na miejscu policja i pogotowie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek na terenie XIII Liceum Ogólnokształcącego im. płk Leopolda Lisa-Kuli na warszawskim Targówku. Wskutek kłótni pomiędzy dwoma pierwszoklasistami, jeden z nich ranił nożem swojego kolegę.

– Doszło tam do bójki dwóch 15-latków na przerwie pomiędzy lekcjami. Zranili się kilkunastocentymetrowym nożem – przekazała Super Expressowi kom. Paulina Onyszko z komendy policji na Targówku. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze i ratownicy medyczni. Na szczęście okazało się, że skaleczenie, jakiego doznał jeden z licealistów było niegroźne, dlatego nie zdecydowano się, by zabrać go do szpitala.

Gazeta ustaliła nieoficjalnie, że bójka rozpoczęła się w szkolnej toalecie, gdzie nastolatkowie chcieli załatwić porachunki. – Sytuacja została szybko opanowana, a nóż zabezpieczony. Opiekunowie zostali wezwani na miejsce. Nastolatkowi nic poważnego się nie stało. Nie wymagał hospitalizacji, rana była nieznaczna – mówi kom. Paulina Onyszko.

To kolejny taki przypadek w ostatnim czasie. Niedawno doszło do niebezpiecznego incydentu pod Ostrołęką. 18-letni Albert G. dokonał ataku z użyciem noża podczas zajęć w tamtejszym Zespole Szkół Powiatowych. Ofiarami padło troje uczniów: 19-latka i dwóch 19-latków.

Dwie z ofiar stanie ciężkim trafiły wówczas do szpitala. Trzecia ofiara odniosła mniej poważne obrażenia. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak został zatrzymany już ok. godzinę później w odległości kilkuset metrów od szkoły. 18-latek spędzi najbliższe trzy miesiące za kratami.

