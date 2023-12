Manul roku to mieszkaniec polskiego zoo. Nie dał szans rywalowi z Japonii

„Na naszych oczach zmienia się historia świata, układ geopolityczny! Polska pokonuje największe mocarstwa – i to na drodze pokojowej – jedną łapą manula Magellana. Możecie stać się współtwórcami tego historycznego i patriotycznego momentu! Głosujmy na Magellana, świat mamy u stóp” – zachęcała osoba prowadząca media społecznościowe poznańskiego ogrodu zoologicznego.

Polski manul zwyciężył w światowym plebiscycie

Dodajmy, że były to zachęty skuteczne. Poznański kot zwyciężył w półfinale z reprezentantem Niemiec, a w finale ze swoim krewnym z Japonii i zdobył tytuł manula roku. Magellan, jak nazwano go w stolicy Wielkopolski, rzeczywiście przyciąga wzrok swoim mądrym spojrzeniem i dostojnymi wymiarami. Z pewnością przyciągnie też tłumy turystów, które będą chciały teraz obejrzeć go na własne oczy.

Finałowe głosowanie miało miejsce we wtorek 12 grudnia. Żyjący w Polsce kot otrzymał 130 tys. głosów i pokonał pozostałych 39 uczestników. Jego sława nie zaczęła się zresztą od tego konkursu. Już wcześniej było o nim głośno, kiedy w 2020 roku uciekł z zoo i przez kilka dni żył na wolności. Po odnalezieniu, Magellan nie wybierał się już więcej na podobne wycieczki poza ogród zoologiczny.

Manule stepowe to gatunek zamieszkujący przeważnie górskie tereny w Azji. Można go rozpoznać po gęstym futrze w szarym kolorze oraz szerokiej głowie z małymi uszami. Potrafi osiągać od 46 do 65 cm (bez ogona) i ważyć od 2,5 do 4,5 kg. To bliski krewny żbika, który znany jest z umiejętności wspinania na strome skały.

