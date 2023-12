Pogrzeby wrocławskich policjantów zastrzelonych na służbie. Jest oficjalny komunikat

Jak czytamy na stronach policyjnych, pogrzeby funkcjonariuszy zastrzelonych na służbie zaplanowano na ten sam dzień. „14 grudnia 2023 roku na godzinę 10:00 w Kościele pw. Ducha Świętego przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu oraz na godzinę 14:00 w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Uzdrowienia Chorych w Łozinie pod Wrocławiem, zaplanowano uroczystości pogrzebowe wrocławskich policjantów, którzy stracili życie w związku z realizacją zadań służbowych” – poinformowała policja.

Pogrzeby wrocławskich policjantów

Już przed tymi wydarzeniami wiadomo było, że odbędą się one zgodnie z ceremoniałem policyjnym, w asyście kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestry policyjnej. Wraz z rodzinami zmarłych wezmą w nich udział przedstawiciele kierownictwa, policjanci i policjantki, a także pracownicy, którzy na co dzień współpracowali z zastrzelonymi Ireneuszem i Danielem.

„Będzie to dla nas zaszczyt towarzyszyć Im w ostatniej drodze i dać wyraz temu, że będziemy zawsze pamiętać o Tych, którzy wypełnili do końca słowa roty policyjnego ślubowania. Oddali własne życie, służąc innym” – czytamy na portalu Dolnośląskiej Policji.

Przemowa wrocławskiego komendanta. „Pani mąż i wasz tata jest bohaterem”

Podczas pierwszego pogrzebu Komendant Miejski Policji we Wrocławiu młodszy inspektor Rafał Siczek zwrócił się do zgromadzonych z poruszającymi słowami. – Przez wielu z nas zostanie pamiętany jako uśmiechnięty i zaangażowany. Zawsze pomagał początkującym policjantom. Jesteśmy dumni, że został części policyjnej rodziny – podkreślał.

– To dla nas zaszczyt, że mogliśmy pracować z Ireneuszem. Pamięć o nim na zawsze pozostanie w naszych sercach. Pragnę przekazać bliskim Ireneusza szczere wyrazy głębokiego żalu i współczucia – mówił dalej. – Pani Justyno, pani mąż i Wasz tata jest bohaterem – zwrócił się już bezpośrednio do żony i dzieci zmarłego.

Zastrzelenie wrocławskich policjantów

Ireneusz Michala oraz Daniel Łuczyński zostali zastrzeleni podczas eskortowania poszukiwanego listem gończym Maksymiliana F. do zakładu karnego. Strzelał on z rewolweru czarnoprochowego, który prawdopodobnie schował w radiowozie. Oznaczałoby to, że inni funkcjonariusze, którzy dokonali pierwszego przeszukania mężczyzny, mogli nie dopełnić obowiązków.

