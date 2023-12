Andrzej Duda rozmawiał Jensem Stoltenbergiem. „NATO pozostaje czujne”

W piątek, 29 grudnia Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało komunikat, w którym przekazano, że w godzinach porannych w polskiej przestrzeni powietrznej pojawił się „niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju”.

„Niezidentyfikowany obiekt powietrzny”

Informację o maszynie, która wleciała do kraju od strony granicy z Ukrainą, potwierdził także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. „W związku z pojawieniem się niezidentyfikowanego obiektu w polskiej przestrzeni powietrznej służby państwa zadziałały natychmiastowo” – podkreślił. Zapewnił również, że rząd ściśle współpracuje w tej sprawie z wojskiem i prezydentem.

W godzinach popołudniowych Andrzej Duda odbył rozmowę z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Szef gabinetu prezydenta potwierdził, że jej tematem był piątkowy incydent. „Jesteśmy od początku w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami” – poinformował we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter) Marcin Mastalerek.

twitter

Rozmowa z sekretarzem generalnym NATO

Do rozmowy odniósł się w mediach społecznościowych także Stoltenberg. „NATO solidaryzuje się z naszym cennym sojusznikiem, monitoruje sytuację i pozostajemy w kontakcie na czas ustalania faktów. NATO pozostaje czujne” – napisał. Wcześniej Andrzej Duda odbył konsultację z Donaldem Tuskiem i wziął udział w naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, na której pojawił się też wicepremier Kosiniak-Kamysz i dowódcy Sił Zbrojnych RP.

twitter

– Wszystko wskazuje na to, że rosyjska rakieta wtargnęła przez polską przestrzeń powietrzną. Była przez nas śledzona, opuściła tę przestrzeń. Mamy na to potwierdzenie narodowe i sojusznicze – powiedział podczas konferencji prasowej obecny na spotkaniu Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. Podkreślił jednak, że wojsko zweryfikuje tor lotu pocisku, ponieważ podchodzi do techniki z dystansem.

Czytaj też:

Rakieta w Polsce. Oficjalnie: To rosyjski pocisk manewrującyCzytaj też:

Trwają poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu. Świadek: Usłyszeliśmy głośny świst