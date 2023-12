Donald Tusk wygłosi specjalne orędzie. „I to po polsku!”

„Niemożliwe stało się możliwe” – napisał Donald Tusk na swoim profilu w mediach społecznościowych. Premier poinformował, że w sobotę 30 grudnia wygłosi specjalne orędzie noworoczne. Wystąpienie szefa rządu pokaże m.in. TVP. „Po raz pierwszy od dziesięciu lat. I to po polsku!” – dodał przewodniczący Koalicji Obywatelskiej.

Według nieoficjalnych ustaleń Donald Tusk ma się w swoim przemówieniu skupić głównie na życzeniach dla Polaków z okazji nowego roku, wątki polityczne mają zejść na dalszy plan.

Orędzie Andrzeja Dudy – gdzie i kiedy oglądać?

Wystąpienie Donalda Tuska nie jest jedynym orędziem, którego w najbliższych dniach będą mieli okazję wysłuchać Polacy. Szef Gabinetu Prezydenta zapowiedział, że 31 grudnia z orędziem wystąpi Andrzej Duda. Również zostanie one wygłoszone o godz. 20 i będzie je transmitować telewizja publiczna. Prezydent ma nawiązać do kwestii zmian w TVP oraz skupić się na najważniejszym wyzwaniu 2024 roku.

– Oczywiście powie o sprawie mediów publicznych, bo jest to sprawa, która rozgrzała opinię publiczną, ale głównie będzie skupiał się na najważniejszym wyzwaniu na 2024 rok, na zapewnieniu Polakom bezpieczeństwa — zapowiedział Marcin Mastalerek.

Jak podkreślił, wystąpienie Andrzeja Dudy będzie utrzymane w koncyliacyjnym tonie. – Prezydent dostrzega potrzebę współpracy z rządem w nowej sytuacji, z jaką mamy w Polsce do czynienia po wyborach. Według mojej wiedzy prezydent podtrzyma wyciągniętą rękę do koalicji rządowej, by w najważniejszych sprawach współpracować – dodał szef gabinetu głowy państwa.

