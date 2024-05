Jacek Kurski liderem w niechlubnym rankingu. „Zaliczył knockdown”

Andrzej Duda wrócił, po ośmiu miesiącach, na pozycję lidera rankingu zaufania – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu. Prezydentowi ufa 44,1 proc. badanych, 38,1 proc. jest przeciwnego zdania, a 15,2 proc. jest nastawionych neutralnie. Na drugiej pozycji znalazł się Donald Tusk, którego jako polityka godnego zaufania ocenia 43,7 proc. badanych (premierowi nie ufa 48,9 proc. ankietowanych, a obojętne nastawienie ma 7 proc. respondentów).

Ostatnie miejsce na podium w zestawieniu zaufania zajął Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 uzyskał 43 proc. pozytywnych wskazań (38 proc. negatywnych, a 14,2 proc. respondentów ma do marszałka Sejmu neutralny stosunek).

Kurski liderem, ale nie ma powodu do radości. „Zaliczył knockdown”

Na ostatnim miejscu zestawienia znalazł się Jacek Kurski. Byłemu prezesowi TVP, który obecnie startuje z listy PiS do PE, ufa jedynie 9,8 proc. badanych. Brak zaufania do polityka zadeklarowało 67,4 proc. respondentów, co powoduje, że jest liderem zestawienia nieufności. 13,2 proc. ankietowanych ma neutralne nastawienie do Jacka Kurskiego.

Na drugim miejscu w tym zestawieniu uplasował się Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa 65,4 proc. Wskaźnik zaufania do polityka plasuje się na poziomie 20 proc., a 13 proc. ankietowanych ma do niego neutralny stosunek. Jarosław Kaczyński zajął trzecią pozycję z wynikiem 60,3 proc. braku zaufania (31,1 proc. ufa prezesowi PiS, a 8,2 proc. ma nastawienie obojętne).

Wyniki sondażu skomentował ekspert ds. marketingu politycznego. Dr Mirosław Oczkoś w rozmowie z Onetem odniósł się do rezultatów liderów rankingu zaufania i nieufności.

– My, Polacy, lubimy prezydenta jako urząd. Jeśli prezydent nie popełnia jakichś strasznych gaf, to poparcie mu rośnie, a jak coś strzeli, to wtedy mu opada. Ludzie nauczyli się żyć z Dudą, wiedzą, że jeszcze chwilę będzie rządził – powiedział ekspert o wyniku Andrzeja Dudy. — Zaliczył knockdown. Wszedł na ring i dostał trzy ciosy w korpus, jeden na szczękę i w zasadzie leży, jeżeli chodzi o zaufanie Polaków – ocenił rezultat Jacka Kurskiego.

Czytaj też:

Niemal równe poparcie w nowych sondażach. PiS i KO idą łeb w łebCzytaj też:

Polacy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów. Nowy sondaż