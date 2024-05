Kilka dni temu Donald Tusk przekazał, że na czele rządowej komisji badającej rosyjskie i białoruskie wpływy w Polsce stanie gen. Jarosław Stróżyk, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Ministrowie – spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej, kultury i dziedzictwa narodowego, spraw zagranicznych, aktywów państwowych i cyfryzacji – mają przedstawiać rekomendacje dotyczące kandydatur innych członków. Szef polskiego rządu podkreślił, że komisja nie będzie spektaklem medialnym.

– Nie będą to medialne przesłuchania, nie będzie mediów w czasie prac tej komisji, natomiast będziemy systematycznie informować o efektach pracy komisji. Latem będziemy mieli pierwszy raport cząstkowy – zapowiedział Donald Tusk. – Mam nadzieję, że do końca roku większość tych spraw, które bulwersowały opinię publiczną w ostatnich latach i były związane z czasami tajemniczymi wręcz okolicznościami, znajdzie swój opis, niekoniecznie wyjaśnienie, bo to nie jest komisja śledcza – podsumował.

Polacy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów. Nowy sondaż

W najnowszym sondażu, który został przeprowadzony przez SW Research dla rp.pl, Polaków zapytano, czy w kraju powinna działać komisja ds. badania rosyjskich wpływów. 61,8 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, 12,4 proc. – przecząco, a 25,8 proc. nie ma zdania w sprawie.

– Powołanie komisji za słuszne uważa 2/3 mężczyzn i nieco mniej niż 3 na 5 kobiet (58 proc.). Opinię, że w Polsce powinna działać komisja badająca wpływy Rosji wyraża blisko 7 na 10 badanych (68 proc.), którzy skończyli 50 lat i niemal tyle samo zarabiających miesięcznie od 5001 zł do 7000 zł netto (67 proc.). Częściej niż pozostałych działanie komisji za zasadne uważają mieszkańcy miast o wielkości 20 tys.-99 tys. osób (69 proc.) – skomentowała wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.

