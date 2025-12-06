Wędkarze złowili gigantyczną rybę. Podali orientacyjne wymiary. „Ale bambaryła”

Piotr Boufal jest znany w środowisku wędkarzy, bo już niejednokrotnie dokonywał imponujących połowów suma pospolitego, czym chwalił się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mężczyzny nie zrażają niskie temperatury i właśnie pochwalił się kolejnym osiągnięciem.

Wędkarze najpierw stracili rybę, chwilę potem wyciągnęli „mamuta”. „Ale bambaryła”

„Grudniowe łowienie potrafi uzależnić. Kolejny baleron powyżej 200 cm na pokładzie. Fajnie, że chociaż tą końcówkę sezonu mogłem poświęcić na prywatne wędkowanie z przyjacielem na łodzi. Temperatura wody 4 stopnie” – napisał pan Piotr na Facebooku. Trochę więcej szczegółów dotyczących okoliczności złowienia ryby opowiedział w udostępnionym nagraniu.

– Słuchajcie, jaki numer z Łukaszem odwaliliśmy. 10 minut temu straciliśmy rybę. Myślę, że w granicach 220-230 cm. I patrzcie, co się tu dzieje. Kolejny – powiedział pasjonata, pokazując leżącą na łodzi ogromną rybę. – Taki mamut. Patrzcie z tej perspektywy, jaki on jest wielki. Zobaczcie, 5 grudnia. Ale bambaryła. Piękna sprawa, olbrzymia ryba. Zaraz będziemy mierzyć – kontynuował na nagraniu.

Ogromna ryba wyłowiona z wody. W sieci masa komentarzy

Pod postem pojawiło się sporo reakcji użytkowników mediów społecznościowych. Internauci gratulowali złowienia wielkiego okazu, ale także zaczęli dzielić się własnymi wędkarskimi doświadczeniami i zapowiadać kolejne wyprawy na ryby.

„Cudo! Chyba jednak w ten weekend czeka mnie marzniecie”, „Szacunek. My już skończyliśmy. Tylko, że my ze stacjonarki” – czytamy w komentarzach. Inny internauta dopytywał, czy sumy jeszcze biorą, bo „przecież woda zimna i na zimowiska schodzą”. „Trochę trzeba nad nimi popracować, ale tak, biorą” – odpisał pan Piotr.

