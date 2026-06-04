Gdzie na grzyby w długi weekend? Mapa pokazuje najlepsze miejsca

Czerwiec to idealna pora na zbiór grzybów. Nawet jeśli opady nie są zbyt intensywne, w wielu miejscach powinno być wystarczająco wilgotno, co sprzyja wzrostowi owocników. Według ekspertów pierwszy letni miesiąc sprzyja zbiorom pieprzników jadalnych, borowików szlachetnych, koźlarzy, podgrzybków, a także maślaków.

Mapa grzybów. Gdzie warto ich szukać?

Według danych na stronie grzyby.pl w województwach: śląskim (okolice Katowic i Częstochowy), małopolskim, dolnośląskim (okolice Wrocławia), dolnośląskim, pomorskim (w pobliżu Gdyni), mazowieckim (okolice Warszawy), świętokrzyskim (niedaleko Kielc), podkarpackim (okolice Rzeszowa) jest teraz najwięcej grzybów. Warto zatem zaglądać do tamtejszych lasów. Sporych zbiorów można się też spodziewać na terenach podgórskich.

Jakie grzyby można teraz znaleźć w lasach?

Z doniesień grzybiarzy zamieszczonych na stronie wynika, że na leśnych terenach najwięcej można teraz znaleźć grzybów z rodziny borowikowatych (prawdziwków, maślaków, podgrzybków), kań, kurek czy zielonek oraz ceglasi. Nie brakuje również żółciaków siarkowych czy żagwi łuskowatej.

Przypominamy, aby podczas grzybobrania wybierać okazy, które znamy. Jeśli nie mamy pewności co do gatunku, możemy skorzystać ze specjalnych atlasów, aplikacji lub porady specjalisty. W większości stacji sanitarno-epidemiologicznych w Polsce dyżurują grzyboznawcy, którzy za darmo sprawdzają zbiory pod kątem przydatności do spożycia.

Susza hydrologiczna w Polsce

Wielu grzybiarzy zwracało uwagę, że w znacznej części polskich lasów jest bardzo sucho, co negatywnie wpływa na pojawianie się owocników. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne poinformował o suszy hydrologicznej na terenie województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

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