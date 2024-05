Niemal równe poparcie w nowych sondażach. PiS i KO idą łeb w łeb

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne zostały przeprowadzone na początku trzeciej dekady maja, Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska uzyskałyby taki sam wynik, otrzymując głosy 30 proc. respondentów.

Nowy sondaż CBOS. Remis PiS i KO

Udział w hipotetycznych wyborach do Sejmu i Senatu zadeklarowało 80 proc. ankietowanych, o 2 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. O tyle samo pkt proc. wzrosło od tego czasu poparcie dla PiS. Zwolennicy KO stanowili natomiast w tym sondażu taką samą część zdecydowanych do wzięcia udziału w głosowaniu badanych, jak w poprzedniej edycji.

W podsumowaniu wyników badania zaznaczono jednak, że zostało ono przeprowadzone przed ujawnieniem nagrań, które miały zostać zarejestrowane przez byłego dyrektora departamentu Funduszu Sprawiedliwości Tomasza Mraza.

Pozostałe ugrupowania parlamentarne również uzyskałyby w potencjalnych wyborach parlamentarnych zbliżone do siebie wyniki – oddanie głosu na Trzecią Drogę, Konfederację i Lewicę zadeklarowało po 9 proc. badanych. W przypadku Konfederacji oznacza to spadek poparcia o 3 pkt proc. w odniesieniu do poprzedniego sondażu, a w przypadku Trzeciej Drogi – o 1 pkt proc. Lewica odnotowała natomiast wzrost o 1 pkt proc.

Poparcie w wyborach do PE. PiS nieznacznym liderem

Nieco inaczej rozkłada się poparcie w badaniu przeprowadzonym na zlecenie programu „19:30” Telewizji Polskiej, w którym zapytano o to, „na jaki komitet wyborczy zagłosuje pan(i) w wyborach do Parlamentu Europejskiego”.

Wyniki sondażu wskazują, że głos na PiS planuje oddać 30 proc. ankietowanych, a na KO – 29 proc. respondentów. Konfederacja może natomiast uzyskać poparcie na poziomie 13 proc., Trzecia Droga – 9 proc., a Lewica – 8 proc.

Czytaj też:

Polacy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów. Nowy sondażCzytaj też:

Euro za 10 lat, czy wcale? Zaskakujące wyniki sondażu