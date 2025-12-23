Polacy o zaskakującej koalicji. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Pracownia Opinia24 sprawdziła na zlecenie „Faktów” TVN i TVN24 jak Polacy oceniają pomysł stworzenia koalicji PiS i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. W sumie 57 proc. uczestników sondażu wybrała odpowiedź „zdecydowanie” lub „raczej” źle. Pozytywnie do takiej idei odniosło się z kolei łącznie 25 proc. badanych. 18 proc. osób nie potrafiło jednoznacznie udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie lub nie chciało zabrać w tej sprawie głosu.

W najnowszym badaniu preferencji wyborczych tej pracowni zapytano również ankietowanych, na którą partię by zagłosowali w wyborach parlamentarnych. Pierwsze miejsce w sondażu zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,8 proc. To stanowi wzrost o 1,1 punktu procentowego w porównaniu do sondażu z początku grudnia. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 25,4 proc. badanych. To wynik lepszy o 0,3 pkt proc.

Polacy zabrali głos w sondażu. Jak radzi sobie Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna?

Na podium z wynikiem 10,7 proc. uplasowała się Konfederacja z poparciem 10,7 proc. To rezultat gorszy o 3,9 p.p. w ciągu niecałego miesiąca. Na czwartym miejscu z 8,6 proc. znalazłaby się z kolei Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. To wzrost o 2,4 p.p. To byłyby jedyne partie, które znalazłyby się w Sejmie. Minimalnie pod progiem wyborczym byłaby Lewica, którą w badaniu wskazało 4,9 proc. respondentów, co stanowi wynik gorszy o 1,7 p.p.

Pozostałe partie z poparciem poniżej pięciu proc. to: Razem (3,5 proc., spadek o 1,1 p.p.), Polskie Stronnictwo Ludowe (2,6 proc., wzrost o 1,4 p.p.) oraz Polska 2050 (2,1 proc. spadek o 0,7 p.p.). 5,6 proc. Polaków wybrało opcję „nie wiem / trudno powiedzieć”, co stanowi spadek o 0,6 p.p. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 1 000 osób.

