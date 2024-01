Ruch prokuratury ws. orgii w Dąbrowie Górniczej. Ks. Tomasz Z. aresztowany

Pod koniec sierpnia 2023 r. na plebanii w Dąbrowie Górniczej ks. Tomasz Z. urządził homoseksualną orgię, w której wzięła udział męska prostytutka.

Postępowanie prokuratury i kurii

W trakcie zdarzenia jeden z mężczyzn zasłabł. Na miejsce zostało wezwane pogotowie przez jednego z uczestników, jednak pozostali nie chcieli wpuścić ratowników medycznych do środka. Sprawą zajęła się prokuratura.

Postępowanie wszczęła również kuria diecezji sosnowieckiej, która powołała specjalną komisję. Ks. Tomasz Z. został niezwłocznie pozbawiony wszystkich urzędów i funkcji kościelnych. Skierowano go także do zamieszkania poza parafią. Grozi mu wydalenie ze stanu duchownego.

„Kuria Diecezjalna w Sosnowcu deklaruje, że działając z poszanowaniem obowiązującego prawa, zrobi wszystko co jest w jej zasięgu, aby sprawę wyjaśnić, a winnych surowo ukarać. Zapewniamy również, że Wspólnota Kościoła i opinia publiczna będzie informowana o postępach dochodzenia aż – jak ufamy – do pełnego wyjaśnienia sprawy. Jesteśmy zdeterminowani, aby to zło wyrwać z korzeniami” – napisał w oświadczeniu ks. Przemysław Lech, dyrektor biura prasowego diecezji sosnowieckiej”.

Tomasz Z. został tymczasowo aresztowany

W czwartek, 11 stycznia, „Super Express” poinformował, że prokuratura postawiła ks. Tomaszowi Z. cztery zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 2 miesięcy.

– Trzy zarzuty dotyczą przestępstw związanych z narkotykami, jeden z nich dotyczy udzielenia innej osobie nielegalnej substancji. Kolejny zarzut jest powiązany z przekroczeniem wolności seksualnej innej osoby. Czwarty zarzut dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieudzieleniu pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia zdrowia i życia – oświadczył prokurator Waldemar Łubniewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

