Prezydent ułaskawił Kamińskiego i Wąsika. „Postanowienie zostało wydane”

– Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni. Potwierdzam to. Z całą mocą apeluję do pana ministra, do Prokuratora Generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej, ponieważ w trybie natychmiastowym odsyłamy dokumenty do wykonania do ministra sprawiedliwości, do prokuratora generalnego. Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej i natychmiastowe w związku z tym zwolnienie obydwu panów ministrów – ogłosił prezydent Andrzej Duda.

twitter

Wkrótce więcej informacji