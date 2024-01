MON: Raport komisji Millera to jedyny obowiązujący dokument ws. katastrofy smoleńskiej

Cezary Tomczyk o uporządkowaniu kwestii formalnych dotyczących badania przyczyn katastrofy smoleńskiej mówił w Sejmie w piątek 26 stycznia. Przedstawiciel MON podziękował Jerzemu Millerowi, Maciejowi Laskowi i pułkownikowi Grochowskiemu za ich pracę na rzecz wyjaśnienia okoliczności rozbicia się prezydenckiego Tu-154M w Rosji w 2010 roku.

Ile kosztowała podkomisja Macierewicza?

– Za to, że mimo niszczenia im życiorysów, nie złamano im charakterów. Pozostawali w prawdzie cały ten czas, kiedy Antoni Macierewicz snuł swoje bajania i kłamstwa w ciągu ostatnich 13 lat. To jest fundament, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa. Musi ono opierać się na prawdzie. Komisja Macierewicza powstała po to, żeby udowodnić kłamstwo – podsumował.

Tomczyk oświadczył, że całość funkcjonowania podkomisji Antoniego Macierewicza kosztowała podatników 33 mln zł. Zaznaczał jednak, że nie jest to kwota zamknięta. Wspomniał o zniszczeniu drugiego samolotu w ramach „groteskowych eksperymentów”.- Tylko pensje w podkomisji smoleńskiej pana Macierewicza to 12,5 mln zł czyli dwukrotnie więcej niż całość funkcjonowania komisji Millera. Plus zniszczenie samolotu, który był świeżo po remoncie. Mienie państwowe za 50 mln zł zostało zniszczone – zwracał uwagę wiceminister.

Komunikat MON

MON przypomina, że zgodnie z obecnym stanem prawnym, jedynym wiążącym dokumentem określającym przebieg oraz faktyczne przyczyny katastrofy jest pochodzący z lipca 2011 r. raport końcowy z badania zdarzenia lotniczego nr 192/20210/2011 samolotu Tu-154M nr 101 zaistniałego dnia 10 kwietnia 2010 r. w rejonie lotniska Smoleńsk Północny, sporządzony przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

W raporcie wskazano ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku samolotu Tu–154M oraz wydano stosowne zalecenia, które mają zapobiec podobnym wypadkom. Raport KBWLLP jest dokumentem kompletnym, opracowanym w Polsce przez narodowych ekspertów z zakresu prawa lotniczego, bezpieczeństwa lotów, konstruktorów, inżynierów oraz aktywnych pilotów i podstawę do oceny przebiegu i okoliczności katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.

19 stycznia br. w Ministerstwie Obrony Narodowej powołano zespół do spraw oceny funkcjonowania podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego. Zespół składa się z grupy ekspertów, którzy mają ocenić rzetelność, zasadność oraz gospodarność działań podejmowanych przez byłą Podkomisję MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Wśród dokumentów nie został opublikowany załącznik nr 7, który zawiera informacje o obrażeniach, jakie odniosły ofiary katastrofy Tu-154M.

