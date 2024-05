Macierewicz może zostać aresztowany. Sikorski: To dla mnie siódmy cud świata

Radosław Sikorski w ostrych słowach ocenił działalność Antoniego Macierewicza. – To jest dla mnie siódmy cud świata. Gdyby ktoś z nas zrobił jedną dziesiątą tego, co zrobił Antoni Macierewicz na szkodę państwa polskiego, to byśmy siedzieli, a on nie siedzi – stwierdził.

Wśród przewinień byłego szefa MON wymienił m.in. „sposób likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych oraz prowadzenie skandalicznej podkomisji badającej katastrofę smoleńską”.

Antoni Macierewicz zostanie aresztowany?

Dziennikarka radiowej Trójki postanowiła przytoczyć na antenie pytanie jednego z internautów. Brzmiało ono: „kiedy aresztowany będzie Antoni Macierewicz?”. W odpowiedzi Radosław Sikorski odparł, że „gdy tylko spotka się z Adamem Bodnarem, przekaże mu to bardzo zasadne pytanie”.

Kilka godzin po rozmowie w radiu minister spraw zagranicznych przekazał, że podczas spotkania szefem resortu sprawiedliwości poruszył wątek Antoniego Macierewicza. „Zgodnie z publicznym przyrzeczeniem na antenie zapytałem o to pana prokuratora generalnego. Zapewnił mnie, że śledztwo jest w toku” – przekazał Radosław Sikorski.

Andrzej Duda o Antonim Macierewiczu

Do sprawy odniósł się podczas rozmowy z mediami Andrzej Duda. – Jeżeli Radosław Sikorski ma dowody na to, że mogłaby zaistnieć jakakolwiek odpowiedzialność karna, to bardzo proszę, niech te dowody przedstawi, niech sprawę skieruje do prokuratury, bo na razie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z pomówieniami medialnymi – ocenił prezydent. Według głowy państwa szef polskiej dyplomacji zachował się nieodpowiedzialnie, a wypowiedź o aresztowaniu Macierewicza nie powinna mieć miejsca, bo na tej zasadzie każdy może pomawiać również pana ministra Sikorskiego.

