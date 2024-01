Polacy wypowiedzieli się ws. aborcji. Ponad połowa popiera propozycję KO i Lewicy

W sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla Radia ZET zapytano Polaków, czy aborcja do 12. tygodnia ciąży powinna być dozwolona w każdym przypadku i bez podawania przyczyny. 51 proc. ankietowanych stwierdziło, że byłoby to dobre rozwiązanie. Spośród nich odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 26,2 proc. badanych, a 24,8 proc. - „raczej tak”.

Według 43,4 proc. respondentów byłoby to złe rozwiązanie. 28 proc. z nich wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”. 15,4 proc. stwierdził, że „raczej nie” jest to dobre rozwiązanie. Zdania nie miało 5,6 proc. badanych.

Jak informuje Radio Zet, sondaż przeprowadzono w dniach 26-27.01.2024 r. metodą CATI na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1070 osób.

Dwie ustawy ws. aborcji w Sejmie

W Sejmie są obecnie dwa poselskie projekty, które dotyczą aborcji. Projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży Lewica złożyła jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Zakłada on nie tylko legalizację aborcji do końca 12. tygodnia ciąży, ale również dekryminalizację aborcji i pomocy w przerwaniu ciąży. Tych dwóch elementów brakuje w projekcie Koalicji Obywatelskiej, który wpłynął do Sejmu w środę.

– Koalicja Obywatelska złoży swój projekt, który daje prawo do bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia z pewnymi, wiadomo, warunkami, ale chodzi o legalną i bezpieczną aborcję do 12. tygodnia – zapowiadał 12 stycznia premier Donald Tusk.

W projekcie ustawy o świadomym rodzicielstwie Koalicji Obywatelskiej czytamy, że „każda osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania”. Posłowie KO proponują również m.in. określenie trzech przypadków, w których aborcja była legalna po 12. tygodniu ciąży, oraz wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół.

