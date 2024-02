Wybuch gazu w Świnoujściu. Są poszkodowani

We wtorek 13 lutego doszło do wybuchu gazu w bloku przy ul. Matejki w Świnoujściu. Jak podało RMF FM, w wyniku zdarzenia zostały poszkodowane trzy osoby. Ze wstępnych informacji wynika, że jedna z nich ma poważne oparzenia. Wiadomo, że z bloku ewakuowano już 19 osób.

– W tym momencie (prowadzona – red.) jest akcja oddymiania klatki schodowej w celu ewakuacji 10 osób, które pozostały w budynku. Ewakuują je ratownicy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych – przekazał Paweł Piorun ze straży pożarnej w Świnoujściu. Dopiero po przeprowadzeniu oddymienia budynku do środka będą mogli wejść eksperci, którzy przeprowadzą analizę i ocenią skalę zniszczeń wywołanych przez eksplozję.

Wybuch gazu w Opolu. Ewakuowano kilkadziesiąt osób

Dzień wcześniej doszło do wybuchu gazu w czterokondygnacyjnym budynku w Opolu. Eksplozja miała miejsce w mieszkaniu na parterze, w kuchni. W chwili zdarzenia przebywała tam jedna osoba. Wiadomo, że doznała lekkich obrażeń.

– Na kuchence gotował się olej, nie wiadomo, czy doszło do wybuchu gazu nagromadzonego w pomieszczeniu, czy podczas gaszenia pożaru oleju. Powstała fala ciśnienia, która przesunęła ścianę zewnętrzną i uszkodziła balkon, który odpadł z budynku – przekazał w rozmowie z Radiem Opole kpt. Paweł Tomas, dyżurny stanowiska kierowania KW PSP w Opolu.

Jak dodał, na miejsce został skierowany nadzór budowlany, aby ocenić, czy konstrukcja budynku jest stabilna na tyle, aby mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań. Niedługo później przekazano, że z użytkowania ostatecznie zostało wyłączone tylko jedno mieszkanie – to, w którym doszło do wybuchu gazu. Prowadzone są działania, których celem jest ustalenie wszelkich okoliczności zdarzenia, w tym jego przyczyny.

