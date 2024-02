Krzysztof Kwiatkowski wraca do współpracy z dawnym środowiskiem. „Klub staje się coraz silniejszy”

Krzysztof Kwiatkowski poinformował w mediach społecznościowych, że podjął decyzję o przystąpieniu do klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. „Dziękuje za wspólną pracę w tej i poprzedniej kadencji senatorom niezależnym. Decyzja o przystąpieniu do klubu KO zwiększa moje możliwości działania na rzecz Łodzi i całej Polski. Razem możemy więcej” – podkreślił senator.

Małgorzata Kidawa-Błońska chwali Krzysztofa Kwiatkowskiego

Swoją decyzję Kwiatkowski ogłosił również na konferencji prasowej. Podkreślił, że „dotychczasowy czas starał się wykorzystać najlepiej, jak potrafił, do pracy na rzecz obywateli”. Dodał, że „dziś wyzwania, które stoją przed Polską, są inne”. – Sytuacja geopolityczna wokół naszego kraju się zmieniła. Dla każdego odpowiedzialnego polityka musi to mieć kluczowe znaczenie w wyborach, które dokonują. To jednoznaczna potrzeba do działania w większej zbiorowości – tłumaczył Kwiatkowski.

– To bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Nie ma drugiego tak merytorycznego i dobrze pracującego senatora. Cieszymy się, że będzie w naszym klubie – skomentowała z kolei towarzysząca senatorowi Małgorzata Kidawa-Błońska. Szef klubu parlamentarnego KO Zbigniew Konwiński wyraził natomiast nadzieję, że dzięki obecności Kwiatkowskiego „klub KO staje się coraz silniejszy”.

Krzysztof Kwiatkowski opuszcza koło Niezależni i Samorządni

Kwiatkowski był do tej pory szefem koła Niezależni i Samorządni. Jego decyzja oznacza, że klub senacki Koalicji Obywatelskiej będzie aktualnie liczył 42 osoby. Kwiatkowski w Platformie Obywatelskiej był od 2004 roku. W 2007 r. z ramienia tej partii dostał się do Senatu. Cztery lata później z listy PO trafił do Sejmu.

W 2013 r. Kwiatkowski został wybrany przez Sejm na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, w związku czym jeszcze w tym samym miesiącu złożył rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. W 2019 r. Kwiatkowski zrezygnował z funkcji prezesa NIK w związku z chęcią wystartowania w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na ten sam rok. Kwiatkowski wystartował do Senatu z własnego komitetu. W 2023 r. z powodzeniem obiegał się o reelekcję w ramach paktu senackiego.

