Jasny sygnał z MON. „Plany obronne Polski są nieaktualne”

Wiceminister obrony narodowej przekazał w rozmowie z Polskim Radiem, że dokumenty strategiczne Polski pochodzą z 2020 r., czyli sprzed rosyjskiej inwazją na Ukrainę, przez co są nieaktualne. Paweł Zalewski przekonuje, że nowe plany powinny powstać jak najszybciej. Z jego zapowiedzi wynika, że w ciągu najbliższych tygodni kierownictwo MON będzie gotowe do przekazania założeń nowej doktryny.

Zalewski zwrócił też uwagę na doktrynę polityczno-strategiczną Polski, która pochodzi z roku 2018. Ją także – jak twierdzi – należy szybko uaktualnić. Obecnie doktryna obronna Polski jak i założenia strategii obrony narodowej zostały zawarte w „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”.

Paweł Zalewski: Polska potrzebuje nowej doktryny polityczno-strategicznej

Zawarto tam interesy i cele państwa polskiego w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Koncepcja bezpieczeństwa prezentuje podejście do problematyki zagrożeń i obejmuje nie tylko zagrożenia czysto militarne.

Jak czytamy we wstępie do dokumentu, strategia określa kompleksową wizję kształtowania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich jego wymiarach. Uwzględnia aspekt podmiotowy (wymiar wewnętrzny bezpieczeństwa narodowego oraz środowisko międzynarodowe – stosunki bilateralne, współpracę regionalną, w skali globalnej oraz współpracę na forach organizacji międzynarodowych) oraz przedmiotowy (uwzględnia wszystkie wymiary funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego).

Tymczasem w Polsce trwają ćwiczenia DRAGON-24, będące testem zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do reakcji na potencjalne zagrożenia. Kilkuset polskich i słoweńskich żołnierzy oraz ciężki sprzęt wojskowy, w tym kołowe transportery opancerzone Rosomak oraz Svorun, moździerze Rak, zestawy przeciwlotnicze, specjalistyczny sprzęt logistyczny i łączności przemieszcza się wzdłuż Polski, aby w kilku lokalizacjach wykonywać zlecone zadania.

