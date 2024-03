Prezydent Wrocławia chce iść do sądu. Chodzi o Collegium Humanum

Nagłośniona przez „Newsweeka” sprawa Collegium Humanum – uczelni, w której można błyskawicznie otrzymać dyplom MBA, wróciła do debaty publicznej po tym, jak zarzuty w tej sprawie usłyszał jej rektor oraz kilka innych osób z nią związanych.

Zarzutom wobec rektora „Newsweek” poświęcił swoją ostatnią okładkę.

„Przyjaciel duchownych, polityków i przedsiębiorców. Wielbiący luksus mobber i drapieżca seksualny. Teraz – według prokuratora – szef grupy przestępczej. Dlaczego rektor Collegium Humanum tak długo był bezkarny?”- pytał na niej tygodnik. Na zdjęciu obok widnieją od lewej: prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, były minister edukacji z PiS Przemysław Czarnek, kardynał Kazimierz Nycz oraz prezydent Andrzej Duda.

Sutryk reaguje na okładkę z Collegium Humanum. Zapowiada kroki prawne

Jacek Sutryk odniósł się do tego fotomontażu we wpisie na X. Napisał, że podobnie jak kilkanaście tysięcy osób w całej Polsce korzystał z oferty edukacyjnej Collegium Humanum, którą opłacił z własnej kieszeni, a dwusemestralne studia zakończył zdanym egzaminem. Dodał, że zaufał uczelni ze względu na jej ofertę i akredytacje przyznane przez ministerstwo nauki.

„Natomiast zwykłą niegodziwością jest prezentowanie mojego wizerunku w gronie polityków, z którymi jako lokalny lider ruchu 15 października przez blisko sześć lat prowadziłem otwartą wojnę o prawa samorządów, praworządność i przestrzeganie standardów demokratycznych” – dodał.

„Okładka Newsweeka to szczyt absurdu! Bo czy korzystanie z usług akredytowanej uczelni można traktować jako rzekome wspieranie przestępczej działalności jej szefów? W tej kadencji odbyłem kilka tysięcy publicznych spotkań, gdzie obecnych było kilkadziesiąt tysięcy osób. Czy fakt, że na kilku z nich obecnym był rektor tej uczelni można podnosić do rangi podejrzanych związków z jej władzami?” – pytał. Dodał, że nie zgodzi się na próbę zniszczenia dorobku samorządowca „nierzetelną publikacją” i skieruje sprawę do sądu.

