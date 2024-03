Nie żyje Leszek Bugajski, wieloletni dziennikarz „Wprost”

Leszek Bugajski zmarł w wieku 75 lat. Jeszcze w poniedziałek uczestniczył w cotygodniowym kolegium. Po zebraniu redakcyjnym miał jechać do jednego z wydawnictw po nowe książki do recenzji. Nie zdążył już ich odebrać.

– Cała redakcja pozostaje w głębokim szoku, bo nic nie zwiastowało, że Leszek tak nagle się z nami pożegna. Leszek był dla nas ogromnym wsparciem. Zarażał swoim poczuciem humoru i dystansem do otaczającej rzeczywistości. Był bardzo zaangażowany w swoją pracę. Co tydzień recenzował po kilka książek, redagował teksty naszych autorów, kilka dni temu oddał nowy materiał na święta wielkanocne. To dla nas ogromna i bolesna strata. Łączymy się w smutku z całą jego rodziną – mówi Szymon Krawiec, redaktor zarządzający Wprost.

Leszek Bugajski zaczął pracę we „Wprost” w 2015 roku. Został sekretarzem redakcji oraz regularnie pisał na tematy kulturalne. Wcześniej publikował m.in. na łamach „Twórczości”, „Kultury”, „Miesięcznika Literackiego” czy „Wiadomości Kulturalnych”. Był kierownikiem działu literackiego pisma „Życie Literackie”, a później redaktorem naczelnym pisma „Twórczość”. Był redaktorem działu literackiego miesięcznika „Playboy” oraz wieloletnim zastępcą szefa działu kultury w polskiej edycji „Newsweeka”.

Był autorem kilkunastu książek o literaturze i kulturze popularnej. Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność literacką.

O dacie pogrzebu poinformujemy na łamach „Wprost”. Raz jeszcze składamy wyrazy współczucia całej rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Leszka Bugajskiego.