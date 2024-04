Trwa kontrola NIK w Orlenie. Pod lupą dokumenty o fuzji z Lotosem

O planowanej wizycie kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli w Orlenie jako pierwsze poinformowało Radio ZET. W rozmowie z PAP doniesienia te potwierdził rzecznik prasowy organu. Przekazał również, że w czwartek, 18 kwietnia zostali wpuszczeni do biura koncernu.

Kontrolerzy NIK wrócili do Orlenu

Nie było to oczywiste, ponieważ były prezes spółki Daniel Obajtek nie wyrażał zgody na wstęp kontrolerów do pomieszczeń, w których przechowywano istotne pisma. Z ustaleń dziennikarza rozgłośni wynika jednak, że tym razem pracownicy będą mogli zapoznać się z kompletną dokumentacją. Zainteresowani są przede wszystkim drukami poświęconymi fuzji Orlenu z Lotosem.

Prezes NIK Marian Banaś podkreślił, że mimo braku dostępu do kluczowych dokumentów kontrolerzy wcześniej zdołali ustalić, że „rzeczywiście nastąpiło zbycie części Lotosu co najmniej o 5 mld zł taniej niż wynikało z oszacowania”. Ocena bazowała na drukach z Ministerstwa Aktywów Państwowych i doprowadziła do zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Marian Banaś o podejrzeniach wobec koncernu

Wątpliwości organu wzbudzają także zasady przeprowadzania przetargów. Prezes NIK poinformował, że podejrzenia dotyczą m.in. ustawiania niektórych z nich. – Chcemy to dokładnie sprawdzić. Komu były przekazywane te dotacje, gdzie one szły i czy było to zgodne z prawem – wyjaśnił w podcaście Magdaleny Rigamonti.

Radio ZET ustaliło, że NIK wkrótce przyjrzy się również Orlen Trading Switzerland. Kontrola będzie związana z zadeklarowaną przez koncern stratą w kwocie 1,3 mld zł. Szwajcarska spółka przeznaczyła ją na zaliczkę na zakup ropy, której prawdopodobnie nie otrzyma. Rozgłośnia podała, że kontrolerzy za kilka dni mają pojawić się także w Rafinerii Gdańskiej.

Czytaj też:

Orlen chciał prześwietlić działalność Sienkiewicza. Raport trafił do prokuraturyCzytaj też:

Prezes Orlenu pisze do pracowników o swojej wizji koncernu