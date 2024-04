Dłuższe wakacje w 2024 roku. Więcej czasu na odpoczynek dla uczniów

Jak co roku, kwiecień jest miesiącem pełnym wiosennej energii i oczekiwań na zasłużony odpoczynek. W tym roku przynosi uczniom nie tylko zapach kwitnących kwiatów, ale także niespodziewaną radosną nowinę. W roku szkolnym 2023/2024 zakończenie zajęć dydaktycznych przyniesie uczniom więcej wolnego niż zazwyczaj – dzięki czemu będą mogli cieszyć się dodatkowymi trzema dniami wakacji.

Wakacje 2024. Kiedy koniec roku szkolnego?

Wakacje to czas, który każdy uczeń wyczekuje z niecierpliwością od pierwszego dnia roku szkolnego. Nauka, obowiązki domowe, a także sprawdziany i kartkówki, do tego matura czy egzamin ósmoklasisty. To poważne wyzwania dla młodych ludzi, którzy z zadowoleniem przyjmują każdą dodatkową chwilę wolnego. Długi rok szkolny, obfitujący w różnego rodzaju zmagania edukacyjne, mimo wszystko zbliża się do finału. Tym samym oferuje uczniom możliwość wcześniejszego zakończenia zajęć.

Uczniowie ostatnich klas – liceów, techników oraz szkół branżowych II stopnia – jako pierwsi opuszczą szkolne mury już 26 kwietnia. Dla nich zakończenie edukacji szkolnej to ważny moment, który rozpoczyna nowy etap w życiu. Inni uczniowie, którzy do szkół powrócą we wrześniu, zakończą rok szkolny 21 czerwca, co oznacza dwudniowe przyspieszenie w porównaniu do poprzednich lat. Dodatkowo, nowy rok szkolny rozpoczną później niż zwykle – 2 września. Te zmiany kalendarzowe dają im w sumie dodatkowe trzy dni wolnego.

Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024

Nie można również zapomnieć o majówce, która w tym roku prezentuje się szczególnie korzystnie. Z uwagi na to, że 1 maja wypada w środę, uczniowie mogą liczyć na pięciodniowy odpoczynek, zakładając, że nie będą musieli uczestniczyć w zajęciach szkolnych zarówno 2, jak i 3 maja. Długie weekendy są doskonałą okazją do rodzinnego wypoczynku, zwłaszcza że wiele szkół organizuje w tym czasie dodatkowe dni wolne, pozwalając na przedłużenie odpoczynku.

Maj przyniesie także inne dni wolne od nauki. 30 maja obchodzone będzie Boże Ciało, co dla uczniów oznacza kolejny dzień bez zajęć. Dodatkowo, w dniach 14-16 maja odbędzie się egzamin ósmoklasisty, a wcześniej, bo w temrminie 7-9 maja maturzyści zmierzą się z egzaminami obowiązkowymi. Dla uczniów, którzy nie przystępują do tych egzaminów, mogą to być dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych.

Rozszerzenie wakacji o kilka dni to świetna wiadomość dla uczniów, którzy dzięki temu zyskają więcej czasu na odpoczynek i naładowanie „baterii” przed nowym rokiem szkolnym. Jest to także okazja, by skorzystać z letnich dni na realizację pasji, wyjazdy, czy po prostu relaks w gronie rodziny i przyjaciół.

Czytaj też:

Lawina porwała turystę w Tatrach. Mężczyzna zginął na miejscuCzytaj też:

Kolejna znana dziennikarka wraca do TVP. Straciła tam pracę za rządów PiSCzytaj też:

Zanim zaczną wygrywać Chińczycy, Toyota zdobywa Europę