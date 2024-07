Początek roku szkolnego 2024/2025. Kiedy uczniowie wracają do szkół?

Wakacje letnie wkrótce dobiegną końca, a uczniowie wrócą do szkół. Rodzice dzieci w wieku szkolnym już mogą składać wnioski na 300 plus, czyli pieniądze na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Należą się one wszystkim dzieciom od 7. do 20. roku życia i mogą odciążyć budżet domowy rodziców w kompletowaniu wyprawki.

Kiedy początek roku szkolnego 2024/2025?

Rok szkolny 2024/2025 wyjątkowo nie rozpocznie się 1 września. W tym roku pierwszy dzień września przypada w niedzielę, dlatego uczniowie zyskują dodatkowy dzień wakacji. Do szkół powrócą w poniedziałek 2 września, ale zajęcia lekcyjne rozpoczną się dopiero we wtorek 3 września. Pierwszy tydzień września upłynie na organizowaniu pracy, dlatego dzieci będa miały chwilę na ponowne wejście w rytm.

Rozpoczęcie roku szkolnego w innych krajach

Nie wszędzie rok szkolny rozpoczyna się 1 września. Data ta jest honorowana w Polsce, a także w Belgii, Holandii, Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie czy Serbii. Na początku września do szkół wracają również Niemcy i Francuzi.

W Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji czy Norwegii uczniowie wracają do szkół już w połowie sierpnia. Nauka podzielona jest tam na trzy, a nie dwa semestry, a każdy z nich wieńczy krótka przerwa od nauczania.

Najdłuższe wakacje letnie mają uczniowie krajów położonych na południu Europy. Dopiero w połowie września do szkół wracają Włosi, Hiszpanie, Grecy czy Portugalczycy.

