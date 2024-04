Hiszpański żołnierz zginął w Polsce. Wypadek podczas manewrów NATO

Ćwiczenia Saber Srike ruszyły w pierwszej połowie kwietnia 2024 roku. Są one elementem manewrów Steadfast Defender 24. To w trakcie poniedziałkowych manewrów doszło do tragicznego zdarzenia.

„Pragnę złożyć najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom hiszpańskiego kaprala, który zginął dzisiaj w wypadku w Polsce podczas manewrów NATO” – napisał szef hiszpańskiego rządu Pedro Sánchez. Komunikat w tej sprawie wydała hiszpańska armia. Poinformowano w nim, że do nieszczęśliwego wypadku doszło na poligonie w miejscowości Bemowo Piskie. „Zdarzenie miało miejsce w czasie ćwiczeń taktycznych z użyciem ognia” – wskazano.

Wypadek na polskim poligonie. Nie żyje hiszpański żołnierz

Hiszpański portal „El Plural” podaje, że 43-latek to kapral należący do Grupy Bywalców Ceuty 54 – jeden z 300 żołnierzy hiszpańskiej armii, która – jak wynika z informacji portalu – ma uczestniczyć w tych ćwiczeniach.

W ćwiczeniach, które odbywają się głównie w Europie Środkowej, uczestniczy ok. 90 tys. żołnierzy ze wszystkich państw NATO oraz Szwecji. W ramach ćwiczeń sprawdzana jest zdolność sił Sojuszu do odstraszania i obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego przeciwnika na państwa NATO.

Manewry mają stanowić pokaz zdolności obronnych Sojuszu i jego państw członkowskich od 1999 r., tj. od tzw. pierwszej fali rozszerzenia NATO, która objęła Polskę, Czechy i Węgry.

