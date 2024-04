Majówka 2024. Kiedy zrobimy zakupy?

W tym roku majówka wypada bardzo korzystnie. Święto Pracy 1 maja przypada w środę, a Święto Konstytucji 3 Maja w piątek. Wystarczy zatem wziąć jeden dzień urlopu, by cieszyć się pięciodniowym weekendem. Ci, którzy dysponują większą liczbą dni wolnych, będą mogli mieć aż dziewięć dni wolnego.

Majówka 2024. Czy sklepy będą czynne 1 maja?

1 maja to dzień ustawowo wolny od pracy. To oznacza, że tego dnia sklepy i galerie handlowe będą nieczynne. Zakupy będziemy mogli zrobić tylko w niewielkich sklepikach, w których właściciel samodzielnie stanie za ladą lub w sieciówkach posiadających status placówki pocztowej. 1 maja sklepy będą czynne również na stacjach benzynowych.

Majówka 2024. Czy sklepy będą czynne 2 maja?

2 maja to dzień zwykły. Większość ludzi, którzy nie otrzymali w pracy urlopu wypoczynkowego, będzie musiało stawić się w pracy. 2 maja sklepy będą czynne, będziemy mogli zrobić wszystkie zakupy. To dobra informacja, ponieważ 3 maja przypada w piątek i oznacza długi weekend bez dostępów do placówek handlowych.

Majówka 2024. Czy sklepy będą czynne 3 maja?

3 maja to święto państwowe Konstytucji 3 Maja. Tego dnia wszystkie instytucje państwowe, urzędy, sklepy, szkoły i uczelnie wyższe będą nieczynne. Warto zatem wykorzystać 2 maja na zrobienie większych zakupów i załatwienie wszystkich ważnych spraw. Pamiętajmy, że wiele produktów spożywczych można mrozić, nie tylko pieczywo, ale i masło czy wędlinę.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Ze względu na długi weekend majowy ostatnia niedziela kwietnia była niedzielą handlową. Następna niedziela handlowa przypadnie dopiero za 2 miesiące, 30 czerwca.

