Rafał Ziemkiewicz został skazany. „Kolejny eksces warszawskiej justytucji”

Jak 6 maja – za pośrednictwem platformy X – przekazał znany aktywista na rzecz praw osób LGBT+, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zdecydował ws. dziennikarza Rafała Ziemkiewicza.

StaszewskI: Dotrzymuję słowa

Jeden z założycieli Fundacji Basta, która „wspiera rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz pomaga osobom LGBT+”, poinformował, że Ziemkiewicz został „uznany za winnego pomówienia i znieważenia”. Sąd ukarał dziennikarza, który ma wpłacić 5 tys. na cel społeczny i zwrócić koszty procesu. To jednak nie wszystko.

Oprócz tego otrzymał cztery miesiące ograniczenia wolności. Jak dodał we wpisie z 6 maja Staszewski – „wyrok jest nieprawomocny”. Co konkretnie oznacza ograniczenie wolności? Jak wskazuje portal Wirtualne Media, może tu chodzić o wykonywanie prac społecznych.

Dziennikarze ustalili też, że Ziemkiewicz odwoła się od wyroku. W rozmowie z WM Ziemkiewicz powiedział, że wyroki, które zapadają w sądach, przypominają niekiedy „loterię”. – Czasem się wylosuje uczciwy wyrok, czasem idiotyczny. Jeżeli to jest pierwsza instancja, to pewnie będzie i druga – zapowiedział. Jak stwierdził, „tego typu sprawy są zawsze niejasne w orzekaniu, bo uzależnione od subiektywnych ocen”. Zaznaczył też, że z wyrokiem się „nie zgadza”.



Ziemkiewicz: Kolejny eksces warszawskiej justytucji

Niedługo później na platformie (dawniej zwanej) Twitter dziennikarz opublikował własny wpis w tej sprawie. „Kolejny eksces warszawskiej justytucji: zostałem podobno skazany karnie za nazwanie Barta Staszewskiego kłamcą. Staszewski zeznał, że wcale nie twierdził, że w Polsce są „strefy wolne od LGBT”, bo to był tylko taki artystyczny happening. Sąd tę argumentację podzielił” – napisał.



Wpis skomentował wkrótce Staszewski. „Ale po co kłamać? Wpis jest bardzo konkretny – pozew też. Znieważenie: łachmyta i padlina, zniesławienie: fabrykowanie oszczerstw za pieniądze z zagranicy. To za to skazał cię sąd, Ziemkiewcz. Czy już prosisz o łaskę PAD?” – ironizował. Aktywista do wpisu dołączył zdjęcie posta, który Ziemkiewicz opublikował na X 1 stycznia 2023 roku.



Ziemkiewicz publikuje artykuły w serwisie sovereignty.pl. Współprowadzi także program „Do Rzeczy Polska”. Wcześniej był prowadzącym m.in. programu „W tyle wizji”, wydawanego przez TVP Info.

