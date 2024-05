Kontrola sędziów po sprawie Szmydta? Ryszard Kalisz dla „Wprost”: Tam gdzie materiał niejawny, tam „wirówka”

Eliza Olczyk, „Wprost”: Historia sędziego Tomasza Szmydta, który uciekł na Białoruś i być może był szpiegiem, elektryzuje od kilku dni opinię publiczną. Okazuje się, że sędziowie z urzędu mają dostęp do informacji niejawnych i tajnych. Tak samo prokuratorzy. Czy to się powinno zmienić?

Ryszard Kalisz: Mierzmy zamiary na siły.

W Polsce mamy prawie 11 tys. sędziów. Dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie byłoby łatwe przeprowadzenie sprawdzenia w zakresie dostępu do informacji niejawnych każdego sędziego. Zresztą nie ma takiej potrzeby.

Nie muszą być sprawdzani sędziowie sądów rodzinnych, cywilnych, a nawet w dużym stopniu karnych.

Natomiast ci sędziowie, którzy mają do czynienia z informacjami niejawnymi powinni być sprawdzani i dopiero wtedy orzekać, kiedy będą mieli właściwy certyfikat ABW. Co do tego nie mam wątpliwości. Takie zwolnienie wszystkich sędziów en bloc jest kontrproduktywne.

To kto powinien podlegać kontroli służb?