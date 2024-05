Autokar z dziećmi utknął między szlabanami! Przerażające nagranie z Wielkopolski

Na portalu Wolsztyn112 w mediach społecznościowych pojawiło się trwające kilka sekund przerażające nagranie z przejazdu kolejowego obok miejscowej parowozowni. Do zdarzenia miało dojść w środę około godziny 7.00. Według relacji autora nagrania kierowca autokaru wiozącego młodzież szkolną wjechał na przejazd kolejowy w momencie opuszczania się szlabanów.

Autobus został „zamknięty” na przejeździe, a kierujący zaczął używać sygnału dźwiękowego, aby zwrócić uwagę dyżurnego ruchu. Mimo groźnie wyglądających scen nikomu nic się nie stało. Na filmie widać, że rogatki zostały uniesione do góry, więc najprawdopodobniej pojazd zdołał bez przeszkód opuścić przejazd kolejowy. RMF FM poinformowało, że policja wyjaśnia już sprawę. Trwa m.in. ustalanie tożsamości kierującego autokarem.

Wielkopolska. Autokar między szlabanami. Policjanci przypominają, czego nie robić w takiej sytuacji

Policjanci w związku takimi sytuacjami przypominają, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez niego, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory kierujący winien upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Kierujący powinien także prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym należy niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

