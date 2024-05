Cała prawda o dzisiejszym macierzyństwie. „Na miejscu mężczyzn rozpłakałabym się”

Paulina Socha-Jakubowska: O co dzisiaj walczą matki? Albo o co muszą walczyć?

Krystyna Romanowska: Nie myślałam, że dojdzie do tego w demokratycznym kraju. Z moich ostatnich obserwacji wynika, że część matek walczy o przetrwanie. I to nie jest tak, że walczą o to matki bardzo słabo uposażone albo z rodzin z niskim dochodem. O przetrwanie walczą matki właściwie z każdej grupy społecznej.

Mówię o tym w kontekście zeszłotygodniowej manifestacji przed Kancelarią Premiera – w ciągu ostatnich dziesięciu lat coś się zmieniło w postrzeganiu matki przez sądy.

Sądy, z tego co mówią niektórzy prawnicy, stały się bardziej „proojcowskie” niż „promatczyne”.

(...) Słyszałam świadectwa matek, którym są odbierane dzieci w asyście policji, w asyście policji kryminalnej... Oczywiście ten problem nie dotyczy wszystkich matek, które się rozstają, bo część rozwodów czy rozstań mam nadzieję wciąż następuje jeszcze w sytuacji, w której ci ludzie się mogą dogadać.

Natomiast jeżeli to przyjmuje charakter bardzo ostrego konfliktu, to po pierwsze rozprawy trwają bardzo długo, przeciąga się to w czasie, co jeszcze bardziej polaryzuje obie strony. Po drugie rola mediatorów, która moim zdaniem jest tutaj kluczowa, jest dosyć mocno lekceważona, co jeszcze bardziej ten proces wydłuża.

Mamy dwie strony, czyli walczące o dzieci matki i walczących o dzieci ojców. Ta polaryzacja dla mnie jest czymś bardzo przerażającym, bo ona odbija się na zdrowiu psychicznym dzieci i o tym mało się mówi.

(…) Nie wiadomo, czy nie jest tak, że kryzys zdrowia psychicznego młodzieży, o którym mówimy... Nie wiąże się też z kryzysem zdrowia psychicznego rodziców, a zwłaszcza matek. Bo znamy badania, które mówią o tym, że matki depresyjne to też depresyjne dzieci.

Musimy patrzeć na system rodzinny całościowo. W interesie społeczeństwa jest to, żeby rodzice, i teraz przepraszam wszystkich ojców, ale zwłaszcza matki miały komfort w wychowywaniu dzieci i żeby te dzieci nie czuły się pokrzywdzone przez instytucje.