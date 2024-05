Jest wniosek o uchylenie immunitetu Michała Wosia

– Godzinę temu wysłałem pismo do marszałka Sejmu –„na podst art. 7 ust. 1 o wykonywaniu mandatu posła i senatora przekazuję wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie pana Michała Wosia do odpowiedzialności karnej” – mówił na konferencji prasowej prokurator generalny Adam Bodnar. Dodał, że wniosek ma związek z przekroczeniem uprawnień, do których doszło przy zakupie oprogramowania Pegasus.

–Wniosek musi się obronić przed komisją regulaminową –zaznaczył.

Zapytany o kolejne wnioski mówił, że chodzi o nieuprawnione wydatkowanie środków publicznych.

