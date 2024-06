„Czuję traumę Sasina”. Kierwiński o propozycji PiS dla Kosiniaka-Kamysza

W porannym wydaniu Gościa Radia ZET pojawił się Jacek Sasin. Rozmawiając z Bogdanem Rymanowskim poseł Prawa i Sprawiedliwości komentował wyniki eurowyborów.

Sasin: „Trwanie w tej koalicji to śmierć”

Odniósł się między innymi do wyniku Trzeciej Drogi, który, jak twierdzi, jest katastrofalny i „pokazuje skalę upadku partii”. Były wicepremier dodał, że jak tak dalej pójdzie, to w następnych wyborach do polskiego parlamentu Trzecia Droga nie przekroczy progu i ponowił propozycję, jaką po wyborach parlamentarnych jego partia złożyła Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.

— Można powiedzieć, ostatni dzwonek dla Kosiniaka-Kamysza. Jeszcze może z tej drogi zawrócić. Trwanie w tej koalicji pokazuje, że to śmierć Trzeciej Drogi i to taka trwała – mówił na antenie Jacek Sasin.

Zdaniem polityka, oferta zakładająca angaż Kosiniaka-Kamysza na premiera rządu „byłaby koalicją dobra dla Polski”. — PO i Tusk prowadzą Polskę w bardzo złym kierunku. Zawrócenie z tej drogi byłoby dla Polski dobre. Historyczna koalicja PiS-Trzecia Droga, być może Konfederacja, to mogłaby być odpowiedź – stwierdził poseł.

Kierwiński: „Czuję traumę pana Sasina”

Do jego słów także na antenie Radia ZET odniósł się Marcin Kierwiński, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji.

— Ja czuję tu wielką traumę pana Sasina, przegrali wybory, nie rządzą, wiedzą, że rozliczenia cały czas przed nimi, dlatego starają się ostatnim rzutem przekonać kogoś do siebie. Nie, Władysław Kosiniak-Kamysz to poważny polityk, to bardzo dobry wicepremier, on wie, że po stronie demokratycznej jest przyszłość Polski — powiedział.

— Ta współpraca na linii premier Tusk – Władysław Kosiniak-Kamysz od wielu, wielu lat jest bardzo dobra — podkreślił polityk.

Czytaj też:

Wybory do PE. Nowy gracz grozi Orbanowi, premier Belgii we łzach, Meloni i Tusk dzielą sukcesCzytaj też:

Triumf kobiet Konfederacji. „Nauczyliśmy się na błędach”