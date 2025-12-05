Zimowe grzybobranie. Te okazy nawet w styczniu mogą wpaść do koszyka

W zimie również można chodzić na grzyby. Dodatkowo zbieraczom trudniej o pomyłki, bo o tej porze nie ma trujących sobowtórów gatunków jadalnych. Nie znaczy to jednak, że zimą trujące gatunki nie występują, czego przykładem jest trzęsak pomarańczowożółty. Do najbardziej znanych jadalnych gatunków należą płomiennica zimowa (Flammulina velutipes), boczniaki i wodnicha późna (Hygrophorus hypothejus).

Zimą można również znaleźć łycznika późnego (Panellus serotinus), który jest trochę mniej smaczny od boczniaka. Nie należy go jednak spożywać zbyt często. Zimowa sceneria ułatwia poszukiwanie rośniaka różnobarwnego.

Ten grzyb jest dostępny cały rok. Wyglądem przypomina małżowinę martwego człowieka

Przez cały rok kalendarzowy dostępny jest uszak bzowy zwany czasem uchem judaszowym. Swoim wyglądem przypomina ludzką małżowinę uszną, a nawet małżowinę martwego człowieka. Najczęściej wyrasta na bzie czarnym, ale lubi również inne gatunki liściaste.

Jeśli chodzi o grzyby to sporo zależy także od tego, czy zima będzie ciepła, czy nie. W pierwszym przypadku może się zdarzyć, że w styczniu w lasach będzie można np. znaleźć pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius), który najczęściej występuje od czerwca do listopada.

Jakie grzyby nadrzewne zimą?

Zima to też czas grzybów nadrzewnych. Jednym z takich grzybów jest żagiew zimowa (Polyporus brumalis), która wytwarza owocniki dopiero pod koniec listopada. Występują one aż do nadejścia wiosny. Sporo zależy jednak od temperatur. Żagiew zimowa lub huba trzoneczkowa rozwija się z kolei na obumarłych gałęziach i pniach, a na swoich żywicieli wybiera zazwyczaj brzozy i olchy, czasami można ją spotkać także na grabach i bukach.

Zimą spotykana jest również orzechówka mączysta (Encoelia furfuracea), nawet podczas ciężkich mrozów. Gatunek ten jest jednak w Polsce rzadki i nie lubi rosnących temperatur wiosną. Orzechówki najczęściej rosną na leszczyznach.

