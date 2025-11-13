Zimą warto kontynuować grzybobranie. Niektóre okazy rosną nawet pod śniegiem

Jednym z takich przykładów jest boczniak ostrygowaty. Należy wypatrywać go na osłabionych drzewach liściastych lub spróchniałych pniach wierzb, brzóz czy m.in. buków. Grzyb rośnie w Polsce od końca października do lutego, ale pod warunkiem, że zima nie jest zbyt sroga.

Co powinno zmotywować nas, by wybrać się po boczniaki? Fakt, że jeśli już się na nie natkniemy, to zwykle oznacza powrót z lasu z pełnym koszykiem ostrygowatych. Warto wypróbować przepisy na dania, których głównym składnikiem jest ten grzyb, bo charakteryzuje je lekko orzechowy posmak. Są one ponadto niskokaloryczne i zawierają białko. Uzupełnią w organizmie błonnik, witaminy z grupy B (w tym kwas foliowy). Mogą też z powodzeniem zastępować w potrawach mięso, bo mają podobną do niego strukturę, więc są odpowiednie dla wegetarian.

Jakie jeszcze grzyby spotkamy zimą w lesie?

Grzybobranie 2025. Jakich grzybów szukać w lesie zimą?

Płomiennica zimowa to kolejny przykład grzyba, który nie boi się niższych temperatur. Tak jak boczniak rośnie w grupach, więc i w tym wypadku, jeśli się na nią natkniemy, to nie na jeden okaz, ale raczej na kilka lub kilkanaście. Rośnie na dębach, bukach czy m.in. lipie.

Można ją dodawać do wielu potraw, choć tyczy się to wyłącznie samych kapeluszy (pozostałe części płomiennicy są zbyt twarde, więc niezbyt jadalne). Ma ona przyjemny zapach, który potrafi uatrakcyjnić danie. Wśród składników odżywczych znajdziemy makroelementy tj. białko i węglowodany, a także błonnik, jednonienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, wit. z grupy B i wit. D.

Te okazy rosną na czarnym bzie

Warto też rozejrzeć się za uszakiem bzowym. Znajdziemy go m.in. na pniach bzu czarnego. Rośnie tylko wtedy, gdy temperatury nie są zbyt niskie, chociaż jest w stanie przetrwać gorsze warunki niż inne grzyby.

Jest niskokaloryczny i delikatny w smaku. Zawiera białko, błonnik, cenne wit. z grupy B, a także minerały (m.in. żelazo, potas, fosfor czy miedź).

