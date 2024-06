Ziobro stanie przed komisją śledczą. Znamy termin

1 lipca 2024 r. o godzinie 10:00 Zbigniew Ziobro ma zostać przesłuchany przez Komisję Śledczą ds. Pegasusa. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny będzie zeznawać ws. zakupu narzędzia do inwigilacji ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości.

– Tak jak obiecaliśmy, bez względu na aktualną sytuację, bez względu na to, co mówią politycy PiS oraz Suwerennej Polski, przychodzi czas na Zbigniewa Ziobrę – przekazał na środowej konferencji prasowej Tomasz Trela (Lewica).

– Jeśli Zbigniew Ziobro jest chory, to tak jak każdy świadek będzie musiał przedłożyć stosowne dokumenty. Komisja będzie podejmowała stosowne kroki, żeby weryfikować rzeczywisty stan jego zdrowia – mówił Paweł Śliz (Polska 2050). Członek komisji przyznał, że liczy jednak, że lider Suwerennej Polski będzie chciał tę sprawę wyjaśnić i odpowie na pytania postawione przez komisję.

Zbigniew Ziobro stanie przed komisją śledczą ds. Pegasusa

Komisja chce zapewnić Ziobrze możliwość składania zeznań zwalniających go z wszelkich tajemnic, do których mógłby być zobowiązany. Jeśli przesłuchanie w budynku Sejmu nie będzie możliwe, odbędzie się ono w miejscu adekwatnym do jego stanu zdrowia.

Witold Zembaczyński podkreślił, że jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Zbigniew Ziobro będzie zasłaniał się zwolnieniami lekarskimi, członkowie komisji będą postępować zgodnie z przepisami, które dokładnie określają sytuację osoby chorej w postępowaniu karnym. – Będziemy również w najgorszym scenariuszu dążyli do tego, żeby przesłuchać go w miejscu adekwatnym do jego stanu zdrowia, więc jego wezwanie dzisiaj określane przez panią przewodniczącą jest zobowiązujące – tłumaczył.

Stworzony w 2012 roku Fundusz Sprawiedliwości miał pomagać ofiarom przestępstw i zresocjalizowanym więźniom, będącym na wolności. Po zmianie władzy ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zmodyfikował w 2017 r. zasady i rozszerzył cele, na które mogły być przeznaczone środki.

Czytaj też:

Suwerenna Polska zdobyła dwa mandaty. Zbigniew Ziobro chwali się sukcesemCzytaj też:

Ziobro przerwał milczenie i zwrócił się do Tuska. „Nie zmyjesz krwi”