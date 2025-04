Niespotykana od lat aktywność USA na Bliskim Wschodzie. „Wojenne werble grają coraz głośniej”

Załamanie się amerykańskich mrzonek o rychłym pokoju z Putinem zachęciło Chiny do wzmożenia presji na sprzymierzony z USA Tajwan. Ucieczka w wojnę celną z całym światem odwraca uwagę do porażki Trumpa z Rosją, ale Ameryce potrzebne jest coś więcej. Stąd przygotowania do uderzenia na Iran. To dziś najsłabsze i najłatwiejsze do pognębienia ogniwo nowej osi zła, tworzonej przez Moskwę i Pekin.

Po kilku tygodniach wyczekiwania, kupionego przez jałowe pojednawcze umizgi Donalda Trumpa wobec Moskwy, Biały Dom znów częściej mówi o wojnie niż o pokoju. Nie chodzi wyłącznie o ogłoszoną z hukiem wojnę celną USA z całym niemal światem. Wojenne werble grają także na kilku innych frontach. USA w przyspieszonym tempie przerzucają siły na Bliski Wschód, przygotowując się do zmasowanego uderzenia na Iran, który na polecenie Moskwy nęka Amerykanów rękami jemeńskich rebeliantów Huti. Ajatollahowie wiedzą jednak, że na dłuższą metę nie mają wielkich szans w starciu z połączonymi siłami USA i Izraela. Na pomoc sojuszników z Moskwy czy Chin też nie mają szans, dlatego sygnalizują gotowość do negocjacji. Dla Trumpa, który sparzył się już rozmowami z Rosją, to kusząca, ale i ryzykowna perspektywa. Na Dalekim Wschodzie fiasko amerykańskich prób dogadania się z Moskwą wykorzystują Chińczycy, urządzając kolejną pozorowaną inwazję na sprzymierzony z USA Tajwan. Jeśli USA dadzą się wciągnąć w kolejne rozmowy, z których nic nie wyniknie, Trump wyjdzie na mocnego w gębie słabeusza, niezdolnego do osiągnięcia jakichkolwiek znaczących rezultatów. Stąd też decyzja o schowaniu się w tym trudnym momencie za cłami. Zamierzony efekt został szybko osiągnięty, bo teraz zamiast o porażce Trumpa w rozmowach z Moskwą, każdy mówi o tym, jak USA zalewają świat lawiną ceł, wymierzonych w równym stopniu we wrogów, jak i w sojuszników Stanów Zjednoczonych. Jak USA pomieszały deficyt handlowy ze stawkami celnymi Biały Dom liczy na piorunujący efekt. To dlatego nawet najwierniejsi przyjaciele Trumpa nie załapali się na żadną taryfę ulgową.