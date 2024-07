Niedyskrecje parlamentarne: Co kręci Donalda Tuska? PiS chce być jak Trump

W Platformie Obywatelskiej po wakacjach spodziewają się zmian na stanowisku sekretarza generalnego partii.

– Marcin Kierwiński walczy o to, żeby Tusk nie odbierał mu funkcji, ale Donald nie po to wysłał go do Europarlamentu, żeby zostawiać mu władzę w partii. Po wakacjach powinna się dokonać zmiana personalna na stanowisku sekretarza generalnego. Z tego co słychać, jeśli funkcji nie obejmie Paweł Graś, to osoba na tym stanowisku nie będzie już odgrywała tak ważnej roli w partii jak dotychczas. Z sekretarza generalnego zrobią sekretarkę i mianują na tę funkcję kobietę – ironizuje polityk koalicji rządowej.

Marcin Kierwiński, obecnie europoseł, walczy też, żeby utrzymać szefowanie warszawskiej PO. Tu do zmian władz, zgodnie z harmonogramem wyborczym w partii, ma dojść w nowym roku.

– Marcin zamiast zostać dłużej w Brukseli, pojechał tam na jeden dzień, a resztę czasu spędza na spotkaniach z warszawską PO – mówi warszawski polityk.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta może zostać ogłoszony już jesienią, zaraz po ogłoszeniu kandydata PiS-u.