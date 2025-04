Nawrocki znów uderza w rząd. Mocna krytyka Tuska podczas spotkania w Sieradzu

Zdaniem Nawrockiego polski rząd zmarnował okazję, by zbudować silną pozycję Polski w Unii Europejskiej i nawiązać strategiczne relacje z kluczowymi partnerami, zwłaszcza Stanami Zjednoczonymi.

— Prezydencja Polski powinna polegać na tym, że polski rząd buduje mosty ze Stanami Zjednoczonymi, które są naszym największym sojusznikiem militarnym i wojskowym.

Ten czas powinien być wykorzystany do tego, żeby Polska stała się liderem UE w relacjach transatlantyckich — liderem ekonomicznym, gospodarczym, biznesowym i liderem w zakresie naszego bezpieczeństwa — mówił, podkreślając, że obecny rząd nie realizuje tych celów, a „czas nam ucieka”.

Przestroga przed podziałem Polski na „bogatych i biednych”

Kandydat, odwołując się do własnych doświadczeń, ostrzegał przed rosnącym podziałem społecznym, którego symbolem — w jego ocenie — ma być polityka liberałów.

— Liberałowie, wychowani w laboratoriach politycznych, oderwani od rzeczywistości i długiej drogi zwykłych ludzi, takich jak ja, chcą zabrać nam publiczne uczelnie. Chcą zabrać nam publiczne szpitale i już tego nawet nie ukrywają, tylko mówią to wprost. O tym będą te wybory prezydenckie. Będą o tym, czy jest Polska podzielona na tę dla bogatych i tę dla biednych, dla wielkich miast i dla miast powiatowych. Ja mówię wam — jest jedna Polska, i w powiatach, i w centrach — deklarował.

„Nie” dla płatnych studiów i ograniczania edukacji

Nawrocki w szczególny sposób zwrócił się do młodych ludzi, opowiadając historię swojej edukacji i awansu społecznego.

— Po prostu moich rodziców nie byłoby stać na to, żebym mógł się uczyć, żebym mógł zostać doktorem nauk humanistycznych, a następnie prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i kandydatem na urząd prezydenta.

Dlatego, droga młodzieży, nigdy nie zgodzę się na to, aby edukacja w szkołach wyższych była tylko płatna — mówił, akcentując konieczność bezpłatnego dostępu do uczelni wyższych dla zdolnych, lecz niezamożnych Polaków.

Obserwatorzy: budowa kapitału na zgranych kartach

Komentatorzy zauważają, że kolejne spotkania z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta RP nie ściągają tłumów.

Z jednej strony to wynik zapowiedzi samego Nawrockiego, że stawi się w każdym polskim powiecie, więc niewielu może odczuwać chęć podróży na dodatkowe spotkania. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że Nawrocki, zamiast promować nowe pomysły, ucieka się do populistycznych haseł i ciągłych ataków na rząd, co może odstręczać centrowych, niezdecydowanych jeszcze wyborców.

