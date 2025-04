Nerwowość w Konfederacji. Mentzen powiedział kilka zdań za dużo, „idealny świat” nie taki atrakcyjny

Tchórz na hulajnodze, katarynka, człowiek z dziwną miętą do Putina – tak o Sławomirze Mentzenie, kandydacie Konfederacji na prezydenta, wypowiada się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Lider Polski 2050, który też walczy o prezydenturę, najostrzej atakuje Mentzena i robi to od początku kampanii. Ale w ostatnich dniach dołączyli do niego inni kandydaci. W niektórych sondażach już znalazło to odbicie.

Było miło, ale się skończyło – można powiedzieć o dotychczasowej kampanii Sławomira Mentzena. Kandydat Konfederacji rozpoczął walkę o prezydenturę najwcześniej ze wszystkich pretendentów do urzędu głowy państwa. Od wczesnej jesieni ubiegłego roku jeździł po kraju i spotykał się z Polakami, nie rzucając się w oczy konkurentom. Pierwszy złożył w PKW podpisy poparcia, około 200 tys. i zarejestrował się jako kandydat. Dwaj główni pretendenci do urzędu prezydenta – Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki – początkowo nie zwracali na niego uwagi, a później nie atakowali lidera Konfederacji, licząc na pozyskanie jego wyborców w drugiej turze wyborów prezydenckich. Tylko Szymon Hołownia nie szczędził Mentzenowi uszczypliwości, bo walczył o trzecie miejsce w tym wyścigu. A im bardziej rosło poparcie dla Mentzena, a rosło, tym skromniejsza stawała się grup sympatyków marszałka Sejmu. Ale gdy Mentzen coraz częściej zaczął się pojawiać w sondażach na drugim miejscu, zaniepokoili się i Trzaskowski, kandydat KO i Nawrocki, popierany przez PiS. Jeden wywiad, dwie wpadki Jeszcze tydzień temu zachwytom nad kampanią Mentzena nie było końca.