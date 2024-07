Jacek Jaworek nie żyje. Prokuratura ujawniła, co doprowadziło do śmierci

W piątek 19 lipca w Dąbrowie Zielonej znaleziono ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy. Informacja zelektryzowała opinię publiczną, ponieważ zwłoki znajdowały się zaledwie kilka kilometrów od miejsca, w którym trzy lata temu doszło do makabrycznej zbrodni. W nocy z 9 na 10 lipca w Borowcach zginał 44-letni mężczyzna, jego żona i starszy syn. O dokonanie morderstwa był podejrzewany brat ofiary – Jacek Jaworek. Przez cały czas mężczyzna był nieuchwytny dla policji a jego los pozostawał nieznany.

Teraz nastąpił przełom w sprawie. Śledczy potwierdzili, że Jacek Jaworek nie żyje. – Na podstawie opinii biegłego ustalono, że zwłoki mężczyzny ujawnione 19 lipca w miejscowości Dąbrowa Zielona są zwłokami poszukiwanego mężczyzny – przekazał rzecznik częstochowskiej prokuratury.

Tomasz Ozimek ujawnił także przyczynę śmierci Jacka Jaworka. – Na podstawie wstępnych wyników sekcji zwłok ustalono, że bezpośrednią przyczyną zgonu tego mężczyzny są obrażenia głowy, powstałe na skutek jednokrotnego postrzelenia z broni palnej. Ponadto w trakcie sekcji nie ujawniono innych obrażeń, zwłaszcza mogących skutkować zgonem lub wskazywać na ślady walki – opisał prokurator.

Śledczym na razie nie udało się ustalić, w jakich okolicznościach doszło do śmierci podejrzanego. W mediach pojawiały się spekulacje, że Jacek Jaworek po wielu miesiącach ukrywania się w Austrii lub Niemczech postanowił wrócić do kraju, aby odwiedzić grób bliskich. Inna hipoteza mówi, że mężczyzna nigdy nie opuścił Polski i przez cały czas ukrywał się na terenie kraju. – Przeszukano szereg pojazdów i pomieszczeń, które należą do jego rodziny, znajomych, a także innych osób. Z uwagi na ustalenia tego śledztwa Prokuratura Okręgowa w Częstochowie będzie prowadzić odrębne postępowanie, które będzie dotyczyło udzielenia pomocy Jackowi Jaworkowi i ukrywania go – poinformował rzecznik prokuratury.

Celem śledztwa będzie również ustalenie, gdzie przebywał poszukiwany po dokonaniu zabójstwa oraz czy ktoś pomagał mu się ukrywać.

