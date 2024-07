Ćwiczenia F-16 z udziałem polskich i amerykańskich myśliwców. „Będzie nas słychać”

Wojsko Polskie poinformowało, że w czwartek 25 lipca rozpoczęło się ćwiczenie Aviation Detachment Rotation 24 – 3, w którym biorą udział myśliwce F-16 z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz z amerykańskiej jednostki 138th Fighter Wing USAF.

„Polscy i amerykańscy lotnicy wspólnie wykonują operacje powietrzne na terenie całego kraju z wykorzystaniem wielozadaniowych samolotów F-16. Podczas ćwiczenia piloci doskonalą procedury w zakresie wykorzystania bojowego samolotu F-16” – dodało Wojsko Polskie.

Wspólne polsko-amerykańskie ćwiczenia

„Ćwiczenia potrwają do 7 sierpnia 2024 r. i nakierowane są na budowanie interoperacyjności, lepszą współpracę z amerykańskimi siłami powietrznymi oraz wspólny trening. Będzie nas słychać!” – podsumowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych w Europie poinformowały 16 lipca, że ich sześć samolotów F-16 Fighting Falcon przydzielonych do amerykańskiej jednostki 138th Fighter Wing w bazie Tulsa w Oklahomie przybyło do bazy lotniczej w Łaskach. Wówczas rozpoczęły się przygotowania do kolejnej rotacji 52. Grupy Operacyjnej Det 1 Aviation Detachment.

Aviation Detachment Rotation. Ćwiczenia F-16 z udziałem Polski i USA

ADR to cykliczne, od dawna planowane dwustronne szkolenie między siłami powietrznymi USA i Polski, którego celem jest zwiększenie interoperacyjności partnerów, utrzymanie wspólnej gotowości i zachowanie zdolności szybkiego reagowania niezbędnej do zapewnienia pokoju i stabilności w regionie. Stany Zjednoczone prowadzą cykliczne ćwiczenie Aviation Detachment Rotation z Polską od 2013 roku.

„Operacje z wysuniętych lokalizacji, takich jak baza lotnicza w Łasku, pozwalają lotnikom z jednostek powietrznych Gwardii Narodowej w Oklahomie uczestniczyć, szkolić się i działać u boku swoich polskich odpowiedników. Operacje takie jak ta zapewniają istotne możliwości zintegrowanego szkolenia całości sił i podkreślają niezachwiane relacje USA z sojusznikami i partnerami w całej Europie” – czytamy.

