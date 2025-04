„Stopniowa poprawa” u papieża. Zdąży wykurować się na Wielki Tydzień?

Watykańskie służby prasowe przekazały dziennikarzom, że u papieża zaobserwować można „stopniową poprawę”. We wtorkowy poranek zapewniono, że jego rekonwalescencja w Casa Santa Marta przebiega odpowiednio.

Watykan. Co ze zdrowiem papieża Franciszka?

Briefing na temat zdrowia papieża miał miejsce dwa dni po tym, jak papież po raz pierwszy pojawił się publicznie od momentu opuszczenia szpitala. Pod koniec niedzielnej mszy w intencji chorych oraz pracowników służby zdrowia, Franciszek pokazał się na chwilę, pozdrawiając i błogosławiąc tłum pielgrzymów.

– Dobrej niedzieli i dziękuję wam bardzo – powiedział Ojciec Święty do wiernych. Biuro prasowe papieża Franciszka przekazało, że wciąż wykazuje on postępy w procesie powrotu do zdrowia po zapaleniu obu płuc. Obecnie kuruje się w swojej rezydencji w Casa Santa Marta. Z kliniki Gemelli papież został wypisany 23 marca.

Jak podkreślają przedstawiciele Watykanu, stan Franciszka pozostaje stabilny i wykazuje delikatną poprawę w kwestiach oddychania, mobilności i głosu. Zaznaczono, że te oznaki poprawy były już widoczne podczas niedzielnego wystąpienia papieża.

Ojciec święty kontynuuje leczenie oraz terapię związaną z poruszaniem się i oddychaniem. Wymaga też kontynuowania terapii tlenowej. Przyjmuje tlen w trakcie dnia na zwykłych zasadach, natomiast w nocy korzysta z wysokoprzepływowego natleniania z zastosowaniem kaniuli nosowej, czyli tzw. wąsów tlenowych.

Watykańscy urzędnicy zapewniają, że papież cieszy się dobrym nastrojem i kontynuuje swoją pracę. Otrzymuje różne dokumenty z poszczególnych dykasterii i w razie potrzeby wykonuje połączenia telefoniczne. W poniedziałek gościł u siebie watykańskiego sekretarza stan, kardynała Pietro Parolina. Codziennie odprawia też msze w małej kaplicy na drugim piętrze swojej rezydencji.

Wielki Tydzień. Czy papież pojawi się na uroczystościach?

Wiadomo, że planowana na 9 kwietnia audiencja generalna z udziałem Franciszka nie odbędzie się. Papież przygotował jednak tekst na tę okazję i zostanie on opublikowany, podobnie jak to miało miejsce w ostatnich tygodniach.

Biuro prasowe papieża zaznaczyło też, że jest za wcześnie, by mówić o ewentualnym udziale Franciszka w liturgii Wielkiego Tygodnia. Kolejny briefing na temat stanu zdrowia papieża zapowiedziano na 11 kwietnia.

