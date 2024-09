Skandaliczne zachowanie we Wrocławiu. Kolejny mężczyzna w rękach ABW

26-letni Polak, mieszkaniec jednej z podwrocławskich miejscowości, trafił w ręce służb. Mężczyzna został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z powodu swojego bulwersującego zachowania.

„Funkcjonariusze ABW zatrzymali właśnie osobę, która przebrana w mundur dezinformowała mieszkańców o rzekomym planie wysadzenia wału przeciwpowodziowego. Trwają czynności ABW i prokuratury” – przekazał Donald Tusk.

Straszył wysadzeniem wałów. Tusk o zatrzymaniu „przebierańca”

Wcześniej, w trakcie sztabu kryzysowego w czwartek 19 września Donald Tusk przekazał, że namierzono człowieka przebranego w mundur wojskowego, który informował w różnych miejscach, że będą wysadzone wały. Mężczyzna podszywał się pod przedstawiciela wojska. Poruszał się autem na fałszywych tablicach rejestracyjnych i straszył mieszkańców Wrocławia, że za chwilę wały przeciwpowodziowe zostaną wysadzone. – To już nie jest zabawa. To już nie jest amatorka – komentował premier.

Na razie nie wiadomo, co kierowało 26-latkiem. Służby rozpatrują kilka scenariuszy: być może miał to być rodzaj żartu. Jedna z hipotez zakłada, że mężczyzna cierpi na zaburzenia. Nie jest też wykluczone, że było to celowo działanie dezinformacyjne, które wpisuje się w wojnę hybrydową prowadzoną przez Rosję i Białoruś.

– Każda ewentualność jest bardzo wnikliwie badana – podkreślił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. – Stanowczo dementujemy jakiekolwiek sygnały na temat wysadzania wałów. Jest to tworzenie fake newsów i dezinformacja, najwyraźniej mająca na celu wywołanie popłochu lub paniki – dodał Jacek Dobrzyński.

Wrocław. Drugi mężczyzna w rękach służb

Z ustaleń RMF FM wynika, że w ręce policji trafił także drugi mężczyzna. Miał on rozpowszechniać fałszywe informacje o rzekomym wysadzeniu wałów przeciwpowodziowych. Śledztwo będzie prowadził dolnośląski oddział Prokuratury Krajowej.

