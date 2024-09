Ataki na rosyjskich opozycjonistów. Były prawnik oligarchy zatrzymany w Polsce

Anatolij B., były prawnik rosyjskiego oligarchy Borysa Bieriezowskiego, został zatrzymany i aresztowany w Polsce. Informacje te potwierdza Prokuratura Krajowa oraz niezależne rosyjskie media.

Aresztowanie byłego prawnika Bieriezowskiego w Polsce

Zatrzymanie miało miejsce w kontekście śledztwa dotyczącego ataków na rosyjskich opozycjonistów. Jak wskazuje Prokuratura Krajowa, mężczyźnie postawiono trzy zarzuty, w tym „sprawstwo kierownicze pobicia rosyjskiego opozycjonisty Leonida Wołkowa z powodu jego przynależności politycznej i prowadzonej działalności politycznej”.

Śledztwo dotyczy incydentu, do którego doszło w marcu tego roku w Wilnie, kiedy to Wołkow został brutalnie pobity przez dwóch Polaków. Obaj dotkliwie pobili go młotkiem, gdy wysiadał przed domem z samochodu. Obu sprawców zatrzymano w Polsce i są w areszcie.

Anatolij B. angażował się w zamachy

Zgodnie z doniesieniami rosyjskiej Fundacji Walki z Korupcją, zamach miał być zlecony przez byłego współwłaściciela Jukosu, Leonida Niewzlina, który jednak stanowczo zaprzecza tym zarzutom. Komentatorzy wskazują, że cała sytuacja może być prowokacją ze strony rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Obecnie śledztwo jest wielowątkowe, a wśród ośmiu podejrzanych znajdują się nie tylko Polacy, ale także Białorusin oraz Rosjanin.

Jak podkreśla prokuratura, sprawa dotyczy szerokiej siatki ataków na działaczy związanych z Fundacją Antykorupcyjną, założoną przez Aleksieja Nawalnego. To kolejny dowód na narastające napięcia w relacjach między Rosją a opozycją oraz na trudne warunki, w jakich działają przeciwnicy reżimu.

