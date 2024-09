Dlaczego owady wchodzą do domów jesienią? Oto przyczyny jesiennej migracji

Jesienne ochłodzenie sprawia, że wiele zwierząt popada w stan hibernacji lub szuka cieplejszych miejsc na czas zimy. Tę drugą opcję wybierają świerszcze, których w Polsce żyje sześć gatunków. Jako gatunki synantropijne, wyjątkowo lubią towarzystwo człowieka, bo ułatwia im ono przetrwanie w dość komfortowych warunkach.

Problemem jest jednak to, że do domów i mieszkań wprowadzają się „po cichu”, a ich obecność nie zawsze jest mile widziana, choćby ze względu na charakterystyczne „cykanie”, które może być słyszalne z różnych zakamarków mieszkania, szczególnie w nocy.

Jesienna migracja owadów do mieszkań. Oto jak zapobiegać ich obecności

Przyczyną, dla której świerszcze domowe przeprowadzają się do naszych domów i mieszkań, są jesienny oraz zimowy chłód. Gdy temperatura spada poniżej komfortowego dla nich poziomu, zaczynają szukać schronienia.

Domy, piwnice oraz inne zamknięte przestrzenie wydają się do tego stworzone. Jest w nich ciepło, ciemno, a jeśli w okolicy znajduje się śmietnik, w którym świerszcze lubią się stołować, miejsce na zimowy pobyt staje się idealne.

W Polsce, przynajmniej teoretycznie, występuje sześć gatunków świerszczy. Jednak nakwietnik trębacz, powszechnie znany w XIX wieku, występuje już sporadycznie. Podobnie jest ze świerszczykiem szarym i piechotkiem leśnym, którego w Polsce zarejestrowano tylko raz, w Łęknicy (Lubuskie). Świerszcz południowy, który niegdyś występował na naszych terenach, został uznany za gatunek wymarły.

Niewielką obecność pierwszych czterech gatunków rekompensują dwa pozostałe: świerszcz polny oraz świerszczyk domowy. To one uwielbiają przeprowadzać się do ludzkich domostw.

Świerszcze: natchnienie poetów, przekleństwo mieszkańców

Świerszcze nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla człowieka, jednak ich obecność w domu może być problematyczna. Mogą żywić się odpadkami ze śmietników i przenosić choroby, a także niszczyć rośliny doniczkowe. Najbardziej uciążliwe może jednak okazać się ich „cykanie”, które zakłóca sen i codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

Wbrew powszechnej opinii, dźwięk ten nie jest śpiewem owadów, lecz wynikiem pocierania odnóży o pokrywy skrzydeł. Ten charakterystyczny dźwięk stał się symbolem polskiej jesieni i inspiracją dla poetów, takich jak Maria Konopnicka, która pisała:

„Wicher wieje, deszcz zacina,

Jesień, jesień już.

Świerka świerszczyk zza komina,

Naszej chatki stróż.

Świerka świerszczyk co wieczora

I nagania nas:

— Spać już, dzieci, spać już pora,

Wielki na was czas!”



Jak pozbyć się świerszczy z domu?

Choć świerszcze nie są niebezpieczne, ich obecność może być uciążliwa, zwłaszcza gdy zaczynają się mnożyć. Istnieje jednak kilka skutecznych sposobów na ich „eksmitowanie”:

Uszczelnienie wejść – Świerszcze mogą przedostawać się do domu przez szczeliny w oknach, drzwiach czy fundamentach. Zabezpieczenie tych miejsc uszczelkami może zminimalizować ryzyko ich wniknięcia.

Sprzątanie – Utrzymanie czystości w domu, zwłaszcza w kuchni, pomoże uniknąć sytuacji, w której świerszcze znajdują resztki jedzenia. Regularne sprzątanie i odkurzanie wyeliminuje miejsca, w których owady mogą się ukrywać.

Pułapki – W sklepach dostępne są różne pułapki na świerszcze, które można ustawić w miejscach, gdzie owady najczęściej się pojawiają.

Środki owadobójcze – W skrajnych przypadkach można użyć chemicznych środków owadobójczych, jednak należy pamiętać, że mogą one być niebezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych.



