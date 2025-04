Papież Franciszek zaskoczył wiernych. Uwagę zwrócił jego ubiór

Po tym, jak przez ponad miesiąc papież Franciszek przebyła w klinice Gemelli w Rzymie w związku z poważnym obustronnym zapaleniem płuc, Ojciec Święty kontynuuje rekonwalescencję. Nie znaczy to jednak, że spędza całe dnie w łóżku. Wręcz przeciwnie.

Strój Ojca Świętego zaskoczył wiernych

Ojciec Święty zaskoczył wiernych, kiedy pojawił się w samym środku bazyliki Świętego Piotra, aby zobaczyć postępujące prace remontowe. Choć papież znajdował się na wózku pchanym przez osobistego pielęgniarza Massimiliano Strappettiego, znalazł on chwilę, żeby porozmawiać z dwiema konserwatorkami.

To jednak nie koniec. Papieżowi udało się porozmawiać chwilkę także z dzieckiem, które do niego podeszło. Ojciec Święty przywitał się z chłopcem i poprosił go o imię. Wszystko zarejestrowano na nagraniu.

Największą uwagę na nagraniu przykuło jednak coś innego, niż sama krótka rozmowa papieża z konserwatorkami i chłopcem. Ojciec Święty miał na sobie, co nie zdarza się niemal nigdy, codzienne ubrania. Ubrany był w czarne spodnie i biały sweter. Jego ramiona okryte były pledem, a pod nosem zauważyć można było pomagającą oddychać papieżowi kaniulę dostarczającą tlen.

O nieoczekiwaną obecność Ojca Świętego w bazylice Świętego Piotra zapytany został ojciec Enzo Fortunato, franciszkanin. – To potwierdza, że to jest papież niespodzianek. Są według mnie wszystkie znaki świadczące o powrocie do zdrowia – przekazał w rozmowie z agencją Ansa duchowny.

Kolejny zaskakujący gest ze strony papieża Franciszka

Jak zauważają media, nie jest to pierwszy niespodziewany gest papieża od czasu wyjścia ze szpitala. Dopiero co przyjął on na prywatnej audiencji króla Karola III i królową Kamilę. Powodem do wizyty w domu Ojca Świętego była 20. rocznica ślubu królewskiej pary.

Spotkanie to było o tyle symboliczne, że i król Karol III jest w trakcie walki z chorobą. Nie tak dawno temu u monarchy zdiagnozowany został nowotwór, z którym walka trwa do dziś. Ojciec Święty i król życzyli sobie wzajemnie szybkiego powrotu do zdrowia.

