„Jaszczur” z kolejnym wyrokiem. Sąd bez litości dla patrostreamera

Sprawa sięga września 2022 roku. To właśnie wtedy Wojciech Olszański wygłosił stek antysemickich haseł. „K***a żydowskie ścierwo” oraz „j***ne pomysły w tym za***nym żydowskim łbie” – pisał w sieci.

Wojciech Olszański „Jaszczur” znów skazany

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych powiadomił organy ścigania o skandalicznym zachowaniu patostreamera. Wyrok wydał Sąd Rejonowy w Otwocku. Patrostreamer „Jaszczur” został skazany na karę roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznie użytecznych. Wyrok jest prawomocny.

„W tym procesie Olszański został skazany za antysemickie wypowiedzi w jedynej tylko audycji, my mamy zabezpieczonych w tej chwili kilkaset podobnych nagrań. Każde z nich jest pełne nienawistnych treści, więc każde w przyszłość stanie się podstawą do kolejnego wyroku” – skomentowali w mediach społecznościowych przedstawiciele OMZRiK.

Aktywiści podkreślili, że „tylko dzięki takim drobnym wyrokom są w stanie doprowadzić do zamknięcia Wojciecha Olszańskiego w zakładzie karnym na wiele lat”. „Za chwilę ruszą duże procesy wobec tego przestępcy w Kielcach, Bydgoszczy i Warszawie. Gdy się zakończą sądy mając wiele wcześniejszych skazań będą traktować go jako recydywistę, a to radykalnie zaostrzy wyroki wobec niego” – dodali.

Wojciech Olszański i bogata kolekcja wyroków

Tym samym Wojciech Olszański może dołączyć do swojej kolekcji kolejny wyrok. W maju tego roku, razem ze swoim współpracownikiem Marcinem Osadowskim „Ludwiczkiem”, zostali skazani za groźby karalne wobec blogera Radosława Patlewicza. Zaledwie miesiąc wcześniej sąd w Bydgoszczy skazał patrostreamera za to, że podczas manifestacji wzywał m.in. do mordownia parlamentarzystów i wykrzykiwał to jest kij na poselski ryj. Jeszcze wcześniejsze wyroki dotyczyły nawoływania do popełnienia zbrodni oraz publicznego znieważenia osób pochodzenia żydowskiego.

