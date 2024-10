Te słowa gen. Kukuły niepokoją. „Jesteśmy pokoleniem, które stanie z bronią w ręku”

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przemawiał podczas inauguracji roku we wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych. W swoim wykładzie powiedział wprost: „Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa”.

– I nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was, przegrać tej wojny. Wygramy ją, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę, ale coś się musi wydarzyć. Musimy zbudować siły zbrojne przygotowane do tego typu działań – mówił gen. Wiesław Kukuła cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Gen. Kukuła: Musimy także wdrożyć model służby powszechnej

Największym wyzwaniem dla armii w ocenie generała jest kryzys demograficzny, przez który tempo naboru do służby się nie utrzyma. Wiązać się to może z powrotem do dawnych rozwiązań. – Potencjał przeciwnika jest tak duży, że musimy zdecydowanie większą armię zbudować, a to oznacza, że musimy także wdrożyć model służby powszechnej – ocenił szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Cytowany przez Polską Agencję Prasową generał zastanawia się nad tym, dlaczego polska armia nie może być taka, jak „te wiodące armie świata budujące swoje zasoby i swój potencjał”. Jako przykłady odpowiedzi wskazywał szkolenia i wyławianie talentów przez amerykańskie wojsko.

– Wiele procesów, które zostaną rozpoczęte, wy zakończycie. Właśnie dlatego jestem tutaj. Dzięki wszystkiemu, czego się tutaj nauczycie, zakończycie te procesy – zwracał się do studentów generał.

Rośnie liczba studentów Akademii Wojsk Lądowych

Poza gen. Wiesławem Kukułą głos podczas inauguracji zabrał także gen. dr Marek Tomaszycki, rektor wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych. Mówił on m.in. o zwiększającej się liczbie studentów. – W związku z tym zadania, które czekają przed uczelnią na pewno nie zostaną zmniejszone – mówił.

– Żeby temu podołać, musimy postawić na jakość szkolenia. Wykazać najwyższe wartości dydaktyczne i organizacyjne. Musimy też pomagać sobie nawzajem i traktować nasz zawód jako misję, bo to jest nasz obowiązek w stosunku do studentów. Kto myśli inaczej, musi odejść – cytuje rektora Polska Agencja Prasowa.

