Ruch prokuratury w sprawie Janusza Palikota. Chodzi o tajemnicę obrończą

„W Wydziale Spraw Wewnętrznych PK z urzędu wdrożone zostało dziś postępowanie sprawdzające w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi możliwości naruszenia tajemnicy obrończej w toku śledztwa prowadzonego m.in. przeciwko Januszowi Palikotowi” – poinformował w wydanym komunikacie prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. Jak podano dalej, w toku postępowania sprawdzającego prokurator uzyska odpowiednią dokumentację, a także przesłucha w charakterze świadka osoby składające zawiadomienia.

„Celem postępowania sprawdzającego jest ustalenie, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, co z kolei warunkuje możliwość wszczęcia śledztwa. W realiach niniejszej sprawy oznacza to konieczność ustalenia, czy mieliśmy do czynienia z tajemnicą obrończą lub adwokacką, a jeśli tak, to czy tajemnica ta została naruszona” – poinformował rzecznik PK.

„Postępowanie sprawdzające prowadzone jest w kierunku przestępstwa z art. 231 kk (przestępstwo przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków) i przestępstwa z art. 267 kk (uzyskanie dostępu do informacji bez uprawnienia poprzez przełamanie lub ominięcie zabezpieczeń). Decyzja o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa powinna zostać podjęta w ciągu 30 dni” – czytamy dalej.

Więcej informacji wkrótce.